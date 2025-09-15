Над правительственными зданиями Польши сбили дрон, задержаны двое граждан Беларуси - Туск
Киев • УНН
Над правительственными зданиями и дворцом Бельведер был обнаружен беспилотник, который оперативно нейтрализовала Служба государственной охраны. Двое граждан беларуси задержаны, полиция расследует инцидент. Об этом сообщил премьер Польши Дональд Туск, передает УНН.
Напомним
В ночь на 10 сентября российские ударные беспилотники пересекли воздушное пространство Польши. Это произошло во время массированной воздушной атаки на Украину. В поселке Вырыки Люблинского воеводства российский беспилотник врезался в жилой дом, повредив крышу и автомобиль. Из-за этого закрыт аэропорт в Жешуве, также закрыли воздушное пространство над аэропортом Люблин.
Глава правительства страны Дональд Туск подтвердил информацию об открытии огня по объектам, нарушившим воздушное пространство страны, и созвал экстренное заседание правительства из-за нарушения воздушного пространства российскими БПЛА.