Над правительственными зданиями Польши сбили дрон, задержаны двое граждан Беларуси - Туск

$41.280.03
48.390.12
ukenru
17:38 • 10186 просмотра
Сырский уволил двух командиров корпусов из-за потерь личного состава и территорий - Генштаб
15:43 • 13952 просмотра
Правительство одобрило проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП
Эксклюзив
14:18 • 17342 просмотра
Рынок криптовалют в Украине легализуют еще не скоро. В Раде объяснили причину
Эксклюзив
15 сентября, 12:27 • 22093 просмотра
Число преступлений с незарегистрированным оружием растет: названы регионы-лидеры
Эксклюзив
15 сентября, 09:58 • 25603 просмотра
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 56297 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31 • 36356 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 32545 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 36197 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 58440 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
1м/с
64%
754мм
Популярные новости
На Закарпатье "черный археолог" раскопал и пытался продать уникальный клад бронзовых топоров-кельтов: он предстанет перед судом15 сентября, 09:02 • 5934 просмотра
Система бонусов и преимуществ или почему большого количества аптек не боятся в развитых странах15 сентября, 09:21 • 33084 просмотра
Экзамен на водителя в Украине обновили: что предусматривают измененияPhoto15 сентября, 10:01 • 5392 просмотра
Убийство на фуникулере: присутствующие на суде не сдерживали слез во время речи ГенпрокурораPhoto15 сентября, 11:55 • 14349 просмотра
Могут стать проектами для Инвестиционного фонда: представителям США показали ряд украинских месторожденийPhoto14:15 • 13176 просмотра
публикации
Система бонусов и преимуществ или почему большого количества аптек не боятся в развитых странах15 сентября, 09:21 • 33412 просмотра
Готовим вино в домашних условиях: изысканный и пьянящий рецепт15 сентября, 08:30 • 38074 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 56290 просмотра
Настоящий праздник для украинских гурманов: ТОП 3 рецепта ко дню борщаPhoto13 сентября, 16:18 • 33607 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo13 сентября, 07:00 • 112873 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Дональд Туск
Александр Сырский
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Беларусь
Китай
Реклама
УНН Lite
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 25819 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 26235 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 32593 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 38701 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 88214 просмотра
Актуальное
ТикТок
Еврофайтер Тайфун
Ручная граната
Бильд
Нью-Йорк Таймс

Над правительственными зданиями Польши сбили дрон, задержаны двое граждан Беларуси - Туск

Киев • УНН

 • 266 просмотра

Над правительственными зданиями и дворцом Бельведер в Польше обнаружили беспилотник. Служба государственной охраны его нейтрализовала, задержаны двое граждан беларуси.

Над правительственными зданиями Польши сбили дрон, задержаны двое граждан Беларуси - Туск

Над правительственными зданиями и дворцом Бельведер был обнаружен беспилотник, который оперативно нейтрализовала Служба государственной охраны. Двое граждан беларуси задержаны, полиция расследует инцидент. Об этом сообщил премьер Польши Дональд Туск, передает УНН.

Служба государственной охраны недавно нейтрализовала беспилотник, действовавший над правительственными зданиями (улица Парковая) и дворцом Бельведер. Двое граждан беларуси были задержаны. Полиция расследует обстоятельства инцидента 

'- написал Туск в своем Х.

Напомним

В ночь на 10 сентября российские ударные беспилотники пересекли воздушное пространство Польши. Это произошло во время массированной воздушной атаки на Украину. В поселке Вырыки Люблинского воеводства российский беспилотник врезался в жилой дом, повредив крышу и автомобиль. Из-за этого закрыт аэропорт в Жешуве, также закрыли воздушное пространство над аэропортом Люблин.

Глава правительства страны Дональд Туск подтвердил информацию об открытии огня по объектам, нарушившим воздушное пространство страны, и созвал экстренное заседание правительства из-за нарушения воздушного пространства российскими БПЛА.

Алена Уткина

ПолитикаНовости Мира
Беларусь
Дональд Туск
Польша