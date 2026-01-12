Комитет ВР по нацбезопасности и обороне не поддержал увольнение Малюка с должности главы СБУ

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки не поддержал представление Президента Украины Владимира Зеленского об увольнении Василия Малюка с должности главы СБУ. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

Комитет ВРУ по вопросам обороны рассмотрел представление Президента об увольнении главы СБУ Василия Малюка…. И не поддержал это решение - сообщил нардеп.

Как сообщил Железняк, в поддержку представления нашлось лишь 7 голосов, 6 нардепов проголосовали против, еще двое - воздержались.

Это не сильно мешает вынести в зал. Просто получается "комитет не рекомендует на рассмотрение зала". Но (особенно учитывая соблюдение закона Офисом), это не будет мешать вынести на голосование постановление и дальше нужно набрать 226+. Хотя думаю сейчас на это голосов не будет тоже - резюмировал нардеп.

В Раду поступило представление об увольнении Малюка с должности главы СБУ

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой СБУ Василием Малюком. Глава государства фактически подтвердил увольнение Малюка с должности и намекнул, чем он займется в дальнейшем.

