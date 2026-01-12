$43.080.09
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: детали инцидента
Зеленский предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
12 января, 05:16
Воздушные силы ВСУ, вероятно, испытывают новейший американский ЗРК "Tempest" в реальных бояхPhoto
11 января, 18:21
"Его нужно остановить": министр обороны Британии рассказал, кого бы похитил и взял под стражуVideo
11 января, 16:41
В Киеве 11 января зафиксировано более 200 аварий из-за атак и морозов
11 января, 13:53
Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности
11 января, 11:39
Украинский автобус попал в ДТП в Финляндии: детали
11 января, 09:33
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
Комитет ВР по нацбезопасности и обороне не поддержал увольнение Малюка с должности главы СБУ

Киев • УНН

Киев • УНН

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки не поддержал представление Президента Зеленского об увольнении Василия Малюка с должности главы СБУ. За это решение проголосовало 7 нардепов, 6 – против, двое воздержались.

Комитет ВР по нацбезопасности и обороне не поддержал увольнение Малюка с должности главы СБУ

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки не поддержал представление Президента Украины Владимира Зеленского об увольнении Василия Малюка с должности главы СБУ. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

Комитет ВРУ по вопросам обороны рассмотрел представление Президента об увольнении главы СБУ Василия Малюка…. И не поддержал это решение 

- сообщил нардеп.

Как сообщил Железняк, в поддержку представления нашлось лишь 7 голосов, 6 нардепов проголосовали против, еще двое - воздержались.

Это не сильно мешает вынести в зал. Просто получается "комитет не рекомендует на рассмотрение зала". Но (особенно учитывая соблюдение закона Офисом), это не будет мешать вынести на голосование постановление и дальше нужно набрать 226+. Хотя думаю сейчас на это голосов не будет тоже 

- резюмировал нардеп.

В Раду поступило представление об увольнении Малюка с должности главы СБУ 09.01.26, 20:00

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой СБУ Василием Малюком. Глава государства фактически подтвердил увольнение Малюка с должности и намекнул, чем он займется в дальнейшем.

Кто заменит Малюка? В ОП раскрыли, кто будет исполнять обязанности главы СБУ 05.01.26, 14:24

Антонина Туманова

Политика
Василий Малюк
Служба безопасности Украины
Владимир Зеленский
Ярослав Железняк
Украина