В Раду поступило представление об увольнении Малюка с должности главы СБУ
Киев • УНН
В ВР поступило представление Президента Украины Владимира Зеленского об увольнении Василия Малюка с должности Главы Службы безопасности Украины. Об этом сообщил глава ВР Руслан Стефанчук, передает УНН.
По его словам, парламент рассмотрит его в ближайшее время в соответствии с установленной процедурой.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой СБУ Василием Малюком. Глава государства фактически подтвердил увольнение Малюка с должности и намекнул, чем он займется в дальнейшем.
