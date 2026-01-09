У Раду надійшло подання про звільнення Малюка з посади голови СБУ

$42.990.27
50.180.25
ukenru
15:56 • 5300 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
14:55 • 12066 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
14:44 • 13791 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
13:30 • 13599 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Ексклюзив
13:30 • 15248 перегляди
Заробіток на смерті: чи могли дані померлих пацієнтів Odrex ставати товаром?
13:24 • 11612 перегляди
Наступне засідання "Рамштайн" відбудеться у лютому - Шмигаль
Ексклюзив
12:35 • 11859 перегляди
Злив води з систем опалення житлових будинків у Києві: експерт пояснив, чому це необхідно
12:10 • 8158 перегляди
Якщо буде відповідний сигнал: Сибіга заявив, що українська делегація готова прибути до США для переговорів
9 січня, 11:53 • 12530 перегляди
У СБУ показали уламки "Орєшніка", яким рф атакувала ЛьвівщинуPhotoVideo
Ексклюзив
9 січня, 11:31 • 13326 перегляди
МОЗ перевірив ще дві фірми, на які оформлена скандальна клініка Odrex
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
4.5м/с
78%
734мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Генпрокурор Кравченко: викрито схему з непридатними мінами для ЗСУ на 3 млрд грн, 10 підозрюваних, 4 затриманихVideo9 січня, 08:12 • 9702 перегляди
Очільник МЗС Чехії прибув до України на тлі ракетних ударів рф: перші заяви9 січня, 09:56 • 27587 перегляди
Евакуація героїв тривала два тижні: прикордонники “Пастор” і “Корея” 131 день тримали позиції без ротації13:57 • 6266 перегляди
Завтра по всій Україні будуть діяти графіки відключень15:08 • 5194 перегляди
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають16:19 • 4926 перегляди
Публікації
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають16:19 • 4962 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 55714 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 84084 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 58211 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 80779 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Руслан Стефанчук
Віталій Кличко
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Львів
Львівська область
Одеса
Реклама
УНН Lite
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 57335 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 59829 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 81543 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 99995 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 140617 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
«Калібр» (сімейство ракет)

У Раду надійшло подання про звільнення Малюка з посади голови СБУ

Київ • УНН

 • 86 перегляди

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради подання про звільнення Василя Малюка з посади Голови СБУ, повідомив голова ВР Руслан Стефанчук.

У Раду надійшло подання про звільнення Малюка з посади голови СБУ

У ВР надійшло подання Президента України Володимира Зеленського про звільнення Василя Малюка з посади Голови Служби безпеки України. Про це повідомив голова ВР Руслан Стефанчук, передає УНН.

До Верховної Ради надійшло подання Президента України Володимира Зеленського про звільнення Василя Малюка з посади Голови Служби безпеки України 

- повідомив Стефанчук.

За його словами, парламент розгляне його найближчим часом відповідно до встановленої процедури.

Залишаюсь у системі СБУ: Малюк підтвердив відставку05.01.26, 14:06 • 54994 перегляди

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із главою СБУ Василем Малюком. Глава держави фактично підтвердив звільнення Малюка з посади і натякнув, чим він займеться у подальшому.

Хто замінить Малюка? В ОП розкрили, хто буде виконувати обов'язки голови СБУ05.01.26, 14:24 • 4936 переглядiв

Антоніна Туманова

Політика
Служба безпеки України
Руслан Стефанчук
Володимир Зеленський