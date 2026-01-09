У Раду надійшло подання про звільнення Малюка з посади голови СБУ
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради подання про звільнення Василя Малюка з посади Голови СБУ, повідомив голова ВР Руслан Стефанчук.
До Верховної Ради надійшло подання Президента України Володимира Зеленського про звільнення Василя Малюка з посади Голови Служби безпеки України
За його словами, парламент розгляне його найближчим часом відповідно до встановленої процедури.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський зустрівся із главою СБУ Василем Малюком. Глава держави фактично підтвердив звільнення Малюка з посади і натякнув, чим він займеться у подальшому.
