Комітет ВР з нацбезпеки та оборони не підтримав звільнення Малюка з посади голови СБУ

$43.080.09
50.140.03
ukenru
11:16 • 5276 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
10:11 • 18271 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Ексклюзив
08:44 • 25557 перегляди
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
08:30 • 21874 перегляди
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
12 січня, 05:16 • 25003 перегляди
Повітряні сили ЗСУ, ймовірно, випробовують новітній американський ЗРК "Tempest" у реальних бояхPhoto
11 січня, 18:21 • 34202 перегляди
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
11 січня, 16:41 • 40522 перегляди
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
11 січня, 13:53 • 35507 перегляди
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
11 січня, 11:39 • 32626 перегляди
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 66320 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−9°
1м/с
82%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Жорстока розправа в Еквадорі: на пляжі виявили п'ять людських голів12 січня, 04:28 • 14122 перегляди
Вибухи на аеродромі "Бельбек" та блекаут зв'язку: нічна атака на об'єкти окупантів у Криму12 січня, 05:52 • 17959 перегляди
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 08:21 • 21860 перегляди
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 09:47 • 15256 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 10:30 • 9462 перегляди
Публікації
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 10:30 • 9748 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування10:11 • 18272 перегляди
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 09:47 • 15408 перегляди
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 08:21 • 22022 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 66320 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Андрій Сибіга
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Крим
Київська область
Китай
Реклама
УНН Lite
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 26001 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 22443 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 29047 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 31479 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 87531 перегляди
Актуальне
Техніка
Шахед-136
Фільм
The Guardian
Соціальна мережа

Комітет ВР з нацбезпеки та оборони не підтримав звільнення Малюка з посади голови СБУ

Київ • УНН

 • 80 перегляди

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки не підтримав подання Президента Зеленського про звільнення Василя Малюка з посади голови СБУ. За це рішення проголосувало 7 нардепів, 6 – проти, двоє утримались.

Комітет ВР з нацбезпеки та оборони не підтримав звільнення Малюка з посади голови СБУ

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки не підтримав подання Президента України Володимира Зеленського про звільнення Василя Малюка з посади голови СБУ. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.

Комітет ВРУ з питань оборони розглянув подання Президента про звільнення голову СБУ Василя Малюка…. І не підтримав це рішення 

- повідомив нардеп.

Як повідомив Железняк, на підтримку подання знайшлося лише 7 голосів, 6 нардепів проголосували проти, ще двоє - утримались.

Це не сильно заважає винести у зал. Просто виходить "комітет не рекомендує на розгляд зали". Але (особливо враховуючи дотримання закону Офісом), це не буде заважати винести на голосування постанову і далі треба набрати 226+. Хоча думаю зараз на це голосів не буде теж 

- резюмував нардеп.

У Раду надійшло подання про звільнення Малюка з посади голови СБУ09.01.26, 20:00 • 3157 переглядiв

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із главою СБУ Василем Малюком. Глава держави фактично підтвердив звільнення Малюка з посади і натякнув, чим він займеться у подальшому.

Хто замінить Малюка? В ОП розкрили, хто буде виконувати обов'язки голови СБУ05.01.26, 14:24 • 5051 перегляд

Антоніна Туманова

Політика
Василь Малюк
Служба безпеки України
Володимир Зеленський
Ярослав Железняк
Україна