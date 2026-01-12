Комітет ВР з нацбезпеки та оборони не підтримав звільнення Малюка з посади голови СБУ
Київ • УНН
Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки не підтримав подання Президента Зеленського про звільнення Василя Малюка з посади голови СБУ. За це рішення проголосувало 7 нардепів, 6 – проти, двоє утримались.
Комітет ВРУ з питань оборони розглянув подання Президента про звільнення голову СБУ Василя Малюка…. І не підтримав це рішення
Як повідомив Железняк, на підтримку подання знайшлося лише 7 голосів, 6 нардепів проголосували проти, ще двоє - утримались.
Це не сильно заважає винести у зал. Просто виходить "комітет не рекомендує на розгляд зали". Але (особливо враховуючи дотримання закону Офісом), це не буде заважати винести на голосування постанову і далі треба набрати 226+. Хоча думаю зараз на це голосів не буде теж
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський зустрівся із главою СБУ Василем Малюком. Глава держави фактично підтвердив звільнення Малюка з посади і натякнув, чим він займеться у подальшому.
