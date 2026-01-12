$43.080.09
Эксклюзив
14:17 • 4304 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
14:07 • 5718 просмотра
Теневые нефтяные танкеры массово переходят под российский флаг - WSJ
11:16 • 11587 просмотра
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
10:11 • 27338 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
Эксклюзив
12 января, 08:44 • 31185 просмотра
В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: детали инцидента
12 января, 08:30 • 26146 просмотра
Зеленский предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
12 января, 05:16 • 28550 просмотра
Воздушные силы ВСУ, вероятно, испытывают новейший американский ЗРК "Tempest" в реальных бояхPhoto
11 января, 18:21 • 36267 просмотра
"Его нужно остановить": министр обороны Британии рассказал, кого бы похитил и взял под стражуVideo
11 января, 16:41 • 42511 просмотра
В Киеве 11 января зафиксировано более 200 аварий из-за атак и морозов
11 января, 13:53 • 36519 просмотра
Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Взрывы на аэродроме "Бельбек" и блэкаут связи: ночная атака на объекты оккупантов в Крыму12 января, 05:52 • 22450 просмотра
Сегодня в Украине отмечается День украинского политзаключенного: история основания12 января, 08:21 • 29831 просмотра
Третий круг проверок Odrex: Минздрав может отозвать еще 2 медицинские лицензии клиники из-за нарушений09:47 • 23185 просмотра
В Украине впервые запустили пилотный 5G - во Львове10:15 • 8264 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы10:30 • 17554 просмотра
Концерн Rheinmetall передаст Украине БМП Lynx KF41: озвучена стоимость машин

Киев • УНН

 • 2170 просмотра

Немецкий концерн Rheinmetall передаст Украине пять боевых машин пехоты Lynx KF41. Стоимость контракта составляет несколько десятков миллионов евро.

Концерн Rheinmetall передаст Украине БМП Lynx KF41: озвучена стоимость машин

Оборонный концерн Германии Rheinmetall объявил о передаче Украине пяти боевых машин пехоты Lynx KF41. Эти машины будут поставляться от имени немецкого федерального правительства, сообщает УНН со ссылкой на проект German Aid to Ukraine.

Детали

Предварительная стоимость контракта составляет несколько десятков миллионов евро. Само соглашение было заключено в декабре 2025 года, а первые БМП планируют передать Силам обороны Украины в ближайшее время.

Генеральный директор Rheinmetall AG Армин Паппергер выразил благодарность за доверие, которое Украина выразила немецкому концерну.

Также хотели бы поблагодарить правительство Германии за поддержку. Этот заказ является фундаментальным успехом, который подчеркивает наши постоянные усилия по поддержке Украины

 - заявил он.

Дополнительно

Боевая машина пехоты Lynx KF41 (в переводе – рысь) весит 44 тонны, может вмещать экипаж из трех человек + восемь пассажиров. БМП оснащена двигателем мощностью 850 кВт (1140 л.с.) и имеет максимальную скорость 70 км/ч.

Напомним

США предложили продать Польше 250 подержанных бронетранспортеров Stryker из состава подразделений Пентагона за символическую сумму - 1 доллар.

Евгений Устименко

