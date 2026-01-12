Концерн Rheinmetall передаст Украине БМП Lynx KF41: озвучена стоимость машин

Оборонный концерн Германии Rheinmetall объявил о передаче Украине пяти боевых машин пехоты Lynx KF41. Эти машины будут поставляться от имени немецкого федерального правительства, сообщает УНН со ссылкой на проект German Aid to Ukraine.

Детали

Предварительная стоимость контракта составляет несколько десятков миллионов евро. Само соглашение было заключено в декабре 2025 года, а первые БМП планируют передать Силам обороны Украины в ближайшее время.

Генеральный директор Rheinmetall AG Армин Паппергер выразил благодарность за доверие, которое Украина выразила немецкому концерну.

Также хотели бы поблагодарить правительство Германии за поддержку. Этот заказ является фундаментальным успехом, который подчеркивает наши постоянные усилия по поддержке Украины - заявил он.

Дополнительно

Боевая машина пехоты Lynx KF41 (в переводе – рысь) весит 44 тонны, может вмещать экипаж из трех человек + восемь пассажиров. БМП оснащена двигателем мощностью 850 кВт (1140 л.с.) и имеет максимальную скорость 70 км/ч.

Напомним

