Концерн Rheinmetall передасть Україні БМП Lynx KF41: озвучена вартість машин
Київ • УНН
Німецький концерн Rheinmetall передасть Україні п'ять бойових машин піхоти Lynx KF41. Вартість контракту становить кілька десятків мільйонів євро.
Оборонний концерн Німеччини Rheinmetall оголосив про передачу Україні п’яти бойових машин піхоти Lynx KF41. Ці машини постачатимуть від імені німецького федерального уряду, повідомляє УНН з посиланням на проєкт German Aid to Ukraine.
Деталі
Попередня вартість контракту становить кілька десятків мільйонів євро. Сама угода була укладена в грудні 2025 року, а перші БМП планують передати Силам оборони України найближчим часом.
Генеральний директор Rheinmetall AG Армін Паппергер висловив подяку за довіру, яку Україна висловила німецькому концерну.
Також хотіли б подякувати уряду Німеччини за підтримку. Це замовлення є фундаментальним успіхом, який підкреслює наші постійні зусилля щодо підтримки України
Додатково
Бойова машина піхоти Lynx KF41 (у перекладі – рись) важить 44 тони, може вміщувати екіпаж із трьох осіб + вісім пасажирів. БМП оснащена двигуном потужністю 850 кВт (1140 к.с.) і має максимальну швидкість 70 км/год.
Нагадаємо
