Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
10:11 • 21792 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
08:44 • 27729 перегляди
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
08:30 • 23759 перегляди
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
12 січня, 05:16 • 26663 перегляди
Повітряні сили ЗСУ, ймовірно, випробовують новітній американський ЗРК "Tempest" у реальних бояхPhoto
11 січня, 18:21 • 35083 перегляди
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
11 січня, 16:41 • 41352 перегляди
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
11 січня, 13:53 • 35876 перегляди
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
11 січня, 11:39 • 32842 перегляди
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
11 січня, 09:33 • 67996 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
Концерн Rheinmetall передасть Україні БМП Lynx KF41: озвучена вартість машин

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Німецький концерн Rheinmetall передасть Україні п'ять бойових машин піхоти Lynx KF41. Вартість контракту становить кілька десятків мільйонів євро.

Концерн Rheinmetall передасть Україні БМП Lynx KF41: озвучена вартість машин

Оборонний концерн Німеччини Rheinmetall оголосив про передачу Україні п’яти бойових машин піхоти Lynx KF41. Ці машини постачатимуть від імені німецького федерального уряду, повідомляє УНН з посиланням на проєкт German Aid to Ukraine.

Деталі

Попередня вартість контракту становить кілька десятків мільйонів євро. Сама угода була укладена в грудні 2025 року, а перші БМП планують передати Силам оборони України найближчим часом.

Генеральний директор Rheinmetall AG Армін Паппергер висловив подяку за довіру, яку Україна висловила німецькому концерну.

Також хотіли б подякувати уряду Німеччини за підтримку. Це замовлення є фундаментальним успіхом, який підкреслює наші постійні зусилля щодо підтримки України

 - заявив він.

Додатково

Бойова машина піхоти Lynx KF41 (у перекладі – рись) важить 44 тони, може вміщувати екіпаж із трьох осіб + вісім пасажирів. БМП оснащена двигуном потужністю 850 кВт (1140 к.с.) і має максимальну швидкість 70 км/год.

Нагадаємо

США запропонували продати Польщі 250 вживаних бронетранспортерів Stryker зі складу підрозділів Пентагону за символічну суму - 1 долар.

Євген Устименко

