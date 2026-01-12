Концерн Rheinmetall передасть Україні БМП Lynx KF41: озвучена вартість машин

Оборонний концерн Німеччини Rheinmetall оголосив про передачу Україні п’яти бойових машин піхоти Lynx KF41. Ці машини постачатимуть від імені німецького федерального уряду, повідомляє УНН з посиланням на проєкт German Aid to Ukraine.

Попередня вартість контракту становить кілька десятків мільйонів євро. Сама угода була укладена в грудні 2025 року, а перші БМП планують передати Силам оборони України найближчим часом.

Генеральний директор Rheinmetall AG Армін Паппергер висловив подяку за довіру, яку Україна висловила німецькому концерну.

Також хотіли б подякувати уряду Німеччини за підтримку. Це замовлення є фундаментальним успіхом, який підкреслює наші постійні зусилля щодо підтримки України