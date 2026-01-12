Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом

Нарушение суверенитета государств и норм международного права становится опасным глобальным трендом, который был запущен еще в 2014 году с аннексии российскими войсками Крыма и начала агрессии на Донбассе. Нынешняя ситуация в мире, в частности захват войсками США президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а также территориальные претензии США в отношении Гренландии, создает прецеденты для новых конфликтов, тогда как международные институты, в частности ООН, теряют способность эффективно предотвращать войны и обеспечивать справедливый мир, пишет УНН.

Кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский в комментарии УНН отметил, что на сегодня ситуация в мире довольно обострена, однако, по его словам, нарушение произошло уже неоднократно, в частности, Украина имеет собственный опыт этого.

Мы помним, что именно россия стала одним из крупнейших нарушителей в XXI веке. И как мы видим, что мировое сообщество даже несмотря на поддержку Украины и осуждение действий рф, все же не смогло предотвратить те события, в которых мы сейчас находимся. И таким образом мы должны понимать, что это создание прецедентов в мировой практике и создает, в частности, примеры для подражания теми или иными странами. Мы видим, что Трамп ничего нового не открыл в мировой практике. Он, скажем так, является частью того тренда, который имеет место уже не первый год, а именно нарушение международного права, нарушение суверенитета других государств и нарушение тех обязательств и отказов, которые имели место ранее - сказал Желиховский.

Он добавил, что сейчас очень важно не допустить каких-либо сценариев, которые могли бы еще больше подорвать международное право и договоренности, существующие между странами.

Это может, собственно, нивелировать наработки человечества за последние десятилетия, но еще и подорвать репутацию единства, которое сейчас очень нужно на фоне продолжения агрессии россии против Украины. Сейчас, я думаю, будет происходить поиск выхода из ситуации, в частности, возможно, будут какие-то новые договоренности между европейскими странами и США, если мы говорим именно об острове Гренландия. Я думаю, что сейчас мы будем свидетелями очень многих важных событий - отмечает политолог.

Как подчеркнул политолог Олег Лесной в комментарии УНН, сейчас мир приходит к простым решениям, и приходят лидеры или остаются лидеры, которые считают, что сила преобладает над законом или правилами.

Поскольку международное право… можно констатировать на самом деле, что оно сейчас разрушено. И поэтому на первое место выходят сильные, и они считают, что слабые… кстати, об этом Трамп говорил и в смысле Украины, что когда сильный что-то предлагает, то тот, что меньше или слабее, должен согласиться или сдаться. Поэтому, если уж так в мире сейчас произошло, то только большие потрясения, я думаю, могут привести к тому, что мир снова задумается над тем, что лучше торговать, чем воевать. Это уже было неоднократно, но сейчас оптимизма нет. Сейчас наоборот, я думаю, что зона турбулентности просто увеличивается. И она дойдет до своего пика, и потом уже, возможно, будут какие-то позитивные изменения. Сейчас на позитивные изменения, я считаю, рассчитывать не стоит - говорит Лесной.

Он также отметил, что именно российский диктатор Путин первым начал нарушать и разрушать международное право.

Будет очень непросто для стран, которые небольшие, которые имеют больших соседей. Могут такие "парады" захватов быть, потому что почти у многих стран есть территориальные проблемы или претензии. Если этот ящик Пандоры откроется… он уже, я так думаю, открыт рф захватом Крыма. И дальше оно идет, то это будут "парады" захватов и это будет соответствовать моде этого времени, к сожалению - отметил Лесной.

В контексте международных институтов, в частности Организации Объединенных Наций, эксперты отмечают, что они не выполняют свою основную функцию.

Одна из проблем ООН, если мы говорим, например, о Совбезе ООН, то очевидно рф имеет право вето и она более того, что имеет страны, которые являются партнерскими к ней, например, Китай, и он может либо поддержать рф, либо где-то воздержаться… то есть это тоже проблема. Вообще кейс ООН надо рассматривать отдельным образом, учитывая то, что эта организация нуждается в реформировании или реорганизации и создании после нее новой, более действенной, но вопрос, будет ли та более действенная соответствовать реалиям, потому что мы понимаем, что те или иные страны просто не поддерживают ее создание, или не войдут в ту организацию, если они не будут соответствовать их интересам. Поэтому пока что ООН играет роль площадки для обсуждения - сказал Желиховский.

Лесной подчеркнул, что когда структура находится длительное время в условно мирном формате, то она теряет скорость принятия решений, становится бюрократизированной и она уже не выполняет основные функции

Сейчас ООН не выполняет свою основную функцию. Гуманитарные программы работают, в этом контексте ООН эффективна. А вот в плане предотвращения войн и установления справедливого мира… вообще ООН превратилась скорее даже не в международный орган, а в площадку для российских стендаперов, которые рассказывают небылицы об Украине. Поэтому сейчас это место, где говорить можно, но на выходе нет ничего. У них нет механизмов остановить войну, поскольку в Совбезе сидят те, кто, во-первых, ее ведут, и те, кто, в принципе, не против, чтобы она была - подчеркнул Лесной.

