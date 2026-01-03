Мадуро и его жену захватили в собственной спальне - CNN

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были захвачены американскими военными в спальне во время ночного рейда. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были вытащены американскими войсками из своей спальни во время рейда, который привел к их захвату, сообщили два источника, знакомые с ситуацией. По словам источников, пару схватили посреди ночи, когда они спали - пишет издание.

По словам американского чиновника, рейд, осуществленный элитным подразделением "Дельта" армии США, не привел к каким-либо жертвам среди американцев.

Напомним

Генеральный прокурор США Пам Бонди объявила, что Николас Мадуро и его жена Силия Флорес предстанут перед американским судом за наркотерроризм и незаконный оборот оружия. Мадуро уже задержан и будет доставлен в Нью-Йорк после операции, проведенной армейской группой специальных операций "Дельта".

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил сенатору Майку Ли об аресте Николаса Мадуро американскими военными для суда в США. Военные действия в Венесуэле завершены, поскольку захват Мадуро был главной целью операции.