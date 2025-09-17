Навроцкий заявил о готовности разместить ядерное оружие в Польше
Киев • УНН
Президент Польши Кароль Навроцкий выразил поддержку размещению ядерных мощностей в своей стране, рассчитывая на Францию. Он подчеркнул, что Польша должна быть включена в программу по размещению ядерного оружия.
Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что поддерживает размещение ядерных мощностей в своей стране и рассчитывает в этом на Францию. Об этом он заявил в интервью LCI, пишет УНН.
Подробности
Отвечая на вопрос ведущего, надеется ли он, что французское ядерное оружие будет размещено в Польше, Навроцкий сказал, что Польша должна быть включена в программу по размещению ядерного оружия.
Как президент Республики Польша, я считаю, что Польша должна участвовать в ядерном распределении. Она должна иметь собственные ядерные, энергетические, гражданские и военные мощности. Партнерство между Польшей и Францией именно на этом и основывается
Он подчеркнул, что как президент страны хочет сделать все, что обеспечит Польше гарантии безопасности.
На вопрос журналиста о потенциально ядерном характере угрозы Кароль Навроцкий признал, что идея Польши как ядерной державы далека от реальности. Однако он объявил себя кандидатом на "ядерный обмен".
Партнерство между Польшей и Францией заключается именно в этом. И это станет возможным благодаря Нансийскому договору, который я буду иметь удовольствие подписать как президент Республики Польша
Напомним
Новый президент Польши Кароль Навроцкий призвал НАТО усилить усилия, чтобы быть готовыми к войне, и выразил уверенность, что атака российских дронов на Польшу 10 сентября была управляема из Москвы. Он поддержал призыв Дональда Трампа к странам НАТО прекратить импорт российской нефти.