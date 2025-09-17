Навроцкий заявил о готовности разместить ядерное оружие в Польше

$41.180.06
Эксклюзив
15:01 • 1370 просмотра
Правоохранители должны выяснить, была ли преступной передача главой Госавиаслужбы Бильчуком сопровождения документации по вертолетам компании со связями в РФ - юрист
12:33 • 10529 просмотра
США объявили о вкладе 75 млн долларов в Инвестиционный фонд восстановления Украины
17 сентября, 09:20 • 25759 просмотра
Рада приняла закон о военном омбудсмене: что предусматривается
Эксклюзив
17 сентября, 05:30 • 34639 просмотра
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
17 сентября, 02:27 • 36034 просмотра
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 годVideo
16 сентября, 16:50 • 97073 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 115021 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 14:08 • 53276 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17 • 62309 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 101982 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Более 300 компаний в Украине получили миллиардную выручку, несмотря на санкции СНБОPhoto17 сентября, 06:46 • 21180 просмотра
Готовим запеканку: топ невероятно вкусных рецептовPhoto17 сентября, 08:16 • 44489 просмотра
Отец убитой в США Ирины Заруцкой выехал за границу, информация о том, что его не выпускали, является ложной - Демченко10:56 • 11731 просмотра
Король Чарльз может повлиять на позицию Трампа по Украине - Politico11:08 • 17203 просмотра
Кубок Украины по футболу: расписание матчей 1/16 финала12:21 • 11102 просмотра
Кубок Украины по футболу: расписание матчей 1/16 финала12:21 • 11103 просмотра
Готовим запеканку: топ невероятно вкусных рецептовPhoto17 сентября, 08:16 • 44493 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать16 сентября, 16:50 • 97073 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 115021 просмотра
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области16 сентября, 12:55 • 63085 просмотра
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma16 сентября, 14:15 • 37202 просмотра
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo16 сентября, 12:26 • 42649 просмотра
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 71997 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 69376 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 73649 просмотра
Ми-8
ЧатГПТ
Беспилотный летательный аппарат
Шахед-136
Сокол 9

Навроцкий заявил о готовности разместить ядерное оружие в Польше

Киев • УНН

 • 536 просмотра

Президент Польши Кароль Навроцкий выразил поддержку размещению ядерных мощностей в своей стране, рассчитывая на Францию. Он подчеркнул, что Польша должна быть включена в программу по размещению ядерного оружия.

Навроцкий заявил о готовности разместить ядерное оружие в Польше

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что поддерживает размещение ядерных мощностей в своей стране и рассчитывает в этом на Францию. Об этом он заявил в интервью LCI, пишет УНН.

Подробности

Отвечая на вопрос ведущего, надеется ли он, что французское ядерное оружие будет размещено в Польше, Навроцкий сказал, что Польша должна быть включена в программу по размещению ядерного оружия.

Как президент Республики Польша, я считаю, что Польша должна участвовать в ядерном распределении. Она должна иметь собственные ядерные, энергетические, гражданские и военные мощности. Партнерство между Польшей и Францией именно на этом и основывается

- сказал польский президент.

Он подчеркнул, что как президент страны хочет сделать все, что обеспечит Польше гарантии безопасности. 

На вопрос журналиста о потенциально ядерном характере угрозы Кароль Навроцкий признал, что идея Польши как ядерной державы далека от реальности. Однако он объявил себя кандидатом на "ядерный обмен".

Партнерство между Польшей и Францией заключается именно в этом. И это станет возможным благодаря Нансийскому договору, который я буду иметь удовольствие подписать как президент Республики Польша

- пояснил он.

Напомним

Новый президент Польши Кароль Навроцкий призвал НАТО усилить усилия, чтобы быть готовыми к войне, и выразил уверенность, что атака российских дронов на Польшу 10 сентября была управляема из Москвы. Он поддержал призыв Дональда Трампа к странам НАТО прекратить импорт российской нефти.

Ольга Розгон

Новости Мира
Кароль Навроцкий
Франция
Польша