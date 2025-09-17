Навроцкий заявил о готовности разместить ядерное оружие в Польше

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что поддерживает размещение ядерных мощностей в своей стране и рассчитывает в этом на Францию. Об этом он заявил в интервью LCI, пишет УНН.

Отвечая на вопрос ведущего, надеется ли он, что французское ядерное оружие будет размещено в Польше, Навроцкий сказал, что Польша должна быть включена в программу по размещению ядерного оружия.

Как президент Республики Польша, я считаю, что Польша должна участвовать в ядерном распределении. Она должна иметь собственные ядерные, энергетические, гражданские и военные мощности. Партнерство между Польшей и Францией именно на этом и основывается