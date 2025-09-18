Польша активизирует проверки бомбоубежищ и готовится к вероятной войне с рф - СМИ

На фоне угроз национальной безопасности соответствующие польские службы активизировали масштабную проверку убежищ и защитных сооружений. Начиная с 12 сентября 2025 года проведено более 2000 обследований, а технические заключения свидетельствуют, что более тысячи зданий соответствуют требованиям и готовы принимать население в чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщает RFM24, пишет УНН.

Детали

Государственная пожарная служба и районные строительные инспекции проверяют потенциальные убежища, включая подземные уровни школ и административных зданий. Программа гражданской защиты OLiOC на 2025–2026 годы выделяет почти 5 млрд злотых на модернизацию существующих убежищ, строительство новых защитных сооружений и развитие систем сигнализации и связи.

Особое внимание польские власти уделяют регионам, в которых действует программа "Восточный щит", а также городам и селам, уязвимым к угрозам. Владельцы зданий могут получить субсидии на обустройство убежищ, покрывающие до 100% инвестиционных затрат.

Новые правила предусматривают, что средства коллективной защиты должны обеспечить укрытие для по меньшей мере половины населения городов и четверти жителей сел. Ответственность за организацию и содержание этих сооружений возлагается на мэров, глав районов и воевод.

Эта работа позволяет гарантировать, что в случае обострения ситуации с безопасностью каждый гражданин будет иметь доступ к надежной защите – отметили в польском министерстве.

Напомним

18 сентября 2025 года, польский общественно-информационный телеканал TVP Info будет транслировать программу "Безопасная Польша - спросите экспертов". Эксперты Министерства национальной обороны и силовых структур дадут гражданам ответы на вопросы относительно действий во время воздушных тревог безопасности и других чрезвычайных ситуаций.