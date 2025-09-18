Польша активизирует проверки бомбоубежищ и готовится к вероятной войне с рф - СМИ

$41.190.02
12:49 • 4918 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
10:41 • 11925 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
09:39 • 20543 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
09:29 • 14666 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
08:50 • 14426 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 23666 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
18 сентября, 06:08 • 14733 просмотра
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
17 сентября, 19:21 • 43743 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
17 сентября, 17:46 • 43261 просмотра
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
17 сентября, 16:51 • 33193 просмотра
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента18 сентября, 05:59 • 21050 просмотра
Марк Цукерберг провалил презентацию «очков искусственного интеллекта» от Meta - СМИ18 сентября, 07:02 • 4296 просмотра
Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронтPhoto08:58 • 19622 просмотра
10-летний мальчик больше года ухаживал за двумя братьями с генетическим заболеванием: прокуратура инициировала расследование в отношении соцслужб09:16 • 10458 просмотра
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?11:39 • 11410 просмотра
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?11:39 • 11423 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
Эксклюзив
09:39 • 20543 просмотра
Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронтPhoto08:58 • 19635 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 23666 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo17 сентября, 19:21 • 43743 просмотра
Польша активизирует проверки бомбоубежищ и готовится к вероятной войне с рф - СМИ

Киев • УНН

 • 114 просмотра

Польские службы активизировали проверку укрытий с 12 сентября 2025 года, обследовав более 2000 сооружений. Более тысячи зданий соответствуют требованиям и готовы принимать население в чрезвычайных ситуациях.

Польша активизирует проверки бомбоубежищ и готовится к вероятной войне с рф - СМИ

На фоне угроз национальной безопасности соответствующие польские службы активизировали масштабную проверку убежищ и защитных сооружений. Начиная с 12 сентября 2025 года проведено более 2000 обследований, а технические заключения свидетельствуют, что более тысячи зданий соответствуют требованиям и готовы принимать население в чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщает RFM24, пишет УНН.

Детали

Государственная пожарная служба и районные строительные инспекции проверяют потенциальные убежища, включая подземные уровни школ и административных зданий. Программа гражданской защиты OLiOC на 2025–2026 годы выделяет почти 5 млрд злотых на модернизацию существующих убежищ, строительство новых защитных сооружений и развитие систем сигнализации и связи.

Навроцкий заявил о готовности разместить ядерное оружие в Польше17.09.25, 18:08 • 3188 просмотров

Особое внимание польские власти уделяют регионам, в которых действует программа "Восточный щит", а также городам и селам, уязвимым к угрозам. Владельцы зданий могут получить субсидии на обустройство убежищ, покрывающие до 100% инвестиционных затрат.

Новые правила предусматривают, что средства коллективной защиты должны обеспечить укрытие для по меньшей мере половины населения городов и четверти жителей сел. Ответственность за организацию и содержание этих сооружений возлагается на мэров, глав районов и воевод.

Эта работа позволяет гарантировать, что в случае обострения ситуации с безопасностью каждый гражданин будет иметь доступ к надежной защите

– отметили в польском министерстве.

Напомним

18 сентября 2025 года, польский общественно-информационный телеканал TVP Info будет транслировать программу "Безопасная Польша - спросите экспертов". Эксперты Министерства национальной обороны и силовых структур дадут гражданам ответы на вопросы относительно действий во время воздушных тревог безопасности и других чрезвычайных ситуаций.

Степан Гафтко

Новости Мира
Польша