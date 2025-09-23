В Польше разоблачили преступную группу, которая переправила почти 600 элитных авто в россию и беларусь

В Польше Центральное бюро расследований (CBŚP) ликвидировало преступную группировку, которая торговала роскошными автомобилями. В результате преступной деятельности около 600 автомобилей были незаконно переправлены в россию и беларусь, пишет УНН со ссылкой на официальный сайт Центрального бюро расследований.

Детали

Сотрудники Центрального бюро расследований полиции под надзором Региональной прокуратуры в Люблине задержали 20 человек, подозреваемых в участии в организованной преступной группировке. Группировка действовала в нескольких европейских странах, занимаясь фиктивной торговлей роскошными автомобилями и мошенничеством с НДС. Вопреки санкциям ЕС, почти 600 автомобилей были отправлены в россию и беларусь.

Расследование касается деятельности преступной группировки, которая управляла бизнесом с 2021 по 2025 год, охватывая Польшу, Чехию, Литву, Германию и другие европейские страны. Ее участники использовали так называемые "прикрытия", создавая компании и предприятия для расширения цепочек транзакций и сокрытия своей преступной деятельности.

Группировка покупала роскошные автомобили у автосалонов, включая такие бренды, как BMW, Mercedes, Porsche, Lexus и Range Rover. Затем автомобили перепродавали другим организациям и доставляли покупателям в странах ЕС. Оттуда их транспортировали обратно в Польшу и в конечном итоге продавали – с нарушением санкций – россии и беларуси, преимущественно через белорусские, азербайджанские и казахстанские компании.

По данным следствия, в результате этой операции в россию было незаконно перевезено около 600 автомобилей класса люкс. Компании, контролируемые членами группы, получили неправомерное возмещение НДС на сумму более 40 миллионов злотых.

Во второй половине сентября сотрудники Центрального бюро расследований полиции (ЦБРП) задержали 20 человек. Прокурор Региональной прокуратуры в Люблине обвинил их, среди прочего, в участии в организованной преступной группе, выписке фиктивных счетов-фактур по НДС на сумму более 17 миллионов злотых, отмывании денег и обходе санкций, наложенных на россию и беларусь.

Троим подозреваемым были предъявлены обвинения в руководстве группой. По ходатайству прокуратуры Люблин-Заходский районный суд взял двух членов группы под стражу на три месяца.

Во время операции следователи изъяли активы, в частности роскошные часы, ювелирные изделия и наличные деньги в различных валютах. Генеральный инспектор финансовой информации также заморозил средства на банковских счетах подозреваемых – в общей сложности более 10 миллионов злотых.

Преступления, выдвинутые против членов группы, некоторые из которых квалифицируются как тяжкие преступления, предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет и значительные штрафы.

Дополнение

