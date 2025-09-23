$41.380.13
В Польше разоблачили преступную группу, которая переправила почти 600 элитных авто в россию и беларусь

Киев • УНН

 • 244 просмотра

В Польше Центральное бюро расследований ликвидировало преступную группировку, которая занималась незаконной торговлей роскошными автомобилями. Почти 600 автомобилей было незаконно переправлено в россию и беларусь, а компании получили более 40 миллионов злотых неправомерного возмещения НДС.

В Польше Центральное бюро расследований (CBŚP) ликвидировало преступную группировку, которая торговала роскошными автомобилями. В результате преступной деятельности около 600 автомобилей были незаконно переправлены в россию и беларусь, пишет УНН со ссылкой на официальный сайт Центрального бюро расследований.

Детали

Сотрудники Центрального бюро расследований полиции под надзором Региональной прокуратуры в Люблине задержали 20 человек, подозреваемых в участии в организованной преступной группировке. Группировка действовала в нескольких европейских странах, занимаясь фиктивной торговлей роскошными автомобилями и мошенничеством с НДС. Вопреки санкциям ЕС, почти 600 автомобилей были отправлены в россию и беларусь.

Расследование касается деятельности преступной группировки, которая управляла бизнесом с 2021 по 2025 год, охватывая Польшу, Чехию, Литву, Германию и другие европейские страны. Ее участники использовали так называемые "прикрытия", создавая компании и предприятия для расширения цепочек транзакций и сокрытия своей преступной деятельности.

Группировка покупала роскошные автомобили у автосалонов, включая такие бренды, как BMW, Mercedes, Porsche, Lexus и Range Rover. Затем автомобили перепродавали другим организациям и доставляли покупателям в странах ЕС. Оттуда их транспортировали обратно в Польшу и в конечном итоге продавали – с нарушением санкций – россии и беларуси, преимущественно через белорусские, азербайджанские и казахстанские компании.

По данным следствия, в результате этой операции в россию было незаконно перевезено около 600 автомобилей класса люкс. Компании, контролируемые членами группы, получили неправомерное возмещение НДС на сумму более 40 миллионов злотых.

Под Люблином в Польше обнаружены вероятные обломки ракеты19.09.25, 09:19 • 2905 просмотров

Во второй половине сентября сотрудники Центрального бюро расследований полиции (ЦБРП) задержали 20 человек. Прокурор Региональной прокуратуры в Люблине обвинил их, среди прочего, в участии в организованной преступной группе, выписке фиктивных счетов-фактур по НДС на сумму более 17 миллионов злотых, отмывании денег и обходе санкций, наложенных на россию и беларусь.

Троим подозреваемым были предъявлены обвинения в руководстве группой. По ходатайству прокуратуры Люблин-Заходский районный суд взял двух членов группы под стражу на три месяца.

Во время операции следователи изъяли активы, в частности роскошные часы, ювелирные изделия и наличные деньги в различных валютах. Генеральный инспектор финансовой информации также заморозил средства на банковских счетах подозреваемых – в общей сложности более 10 миллионов злотых.

Преступления, выдвинутые против членов группы, некоторые из которых квалифицируются как тяжкие преступления, предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет и значительные штрафы.

Дополнение

Сегодня, 21 сентября в Польше нашли обломки объектов, похожих на беспилотники. В полицию поступили сообщения о находках сразу из трех воеводств.

Павел Зинченко

