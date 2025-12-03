Германия расследует продажу элитных авто в Россию на 10 млн евро в обход санкций

В Германии начато расследование в отношении предпринимателей, которые могли незаконно продать в Россию 50 автомобилей люкс-класса на более чем 10 млн евро, обходя санкции ЕС, введенные после вторжения России в Украину. Об этом информирует УНН со ссылкой на DW.

Детали

Прокуратура Мюнхена открыла расследование в отношении нескольких бизнесменов, которые, вероятно, участвовали в продаже и ввозе в Россию 50 автомобилей премиум-класса на сумму более 10 млн евро. В прокуратуре отметили, что такие авто "обычно используются представителями российской политической и экономической элиты".

В одном из случаев речь идет о бронированном Mercedes стоимостью 650 000 евро. В документах страной назначения, в частности, был указан Казахстан - сообщает DW.

Санкции ЕС против Москвы были введены после военного вторжения в Украину в 2022 году. Одна только прокуратура Мюнхена расследует от 200 до 300 дел, связанных с обходом ограничений. Среди них встречаются и совсем мелкие случаи - например, почтовые посылки, отправленные родственникам в Россию.

Напомним

В Польше Центральное бюро расследований ликвидировало преступную группировку, которая занималась незаконной торговлей роскошными автомобилями. Почти 600 автомобилей было незаконно переправлено в Россию и Беларусь, а компании получили более 40 миллионов злотых неправомерного возмещения НДС.

Lego признала продажу конструкторов в рф в обход санкций и принимает меры - СМИ