Lego признала продажу конструкторов в рф в обход санкций и принимает меры - СМИ
Киев • УНН
Компания Lego подтвердила, что ее конструкторы продаются в россии в обход санкций, несмотря на прекращение поставок в марте 2022 года. Компания усилила контроль за перепродажей и работает с ритейлерами для предотвращения таких случаев.
Компания Lego признала, что конструктор продают в рф в обход санкций, но отметили - работают с ритейлерами и принимают меры, передает УНН со ссылкой на DW.
Детали
Несмотря на ограничения, DW нашла десятки онлайн-предложений конструкторов компании Lego Group на различных интернет-площадках с доставкой в любой город рф.
"Нас беспокоит этот поток товаров, учитывая, что мы прекратили поставки продукции Lego в Россию в марте 2022 года. Это вопрос, к которому мы относимся серьезно и по которому принимаем меры", - заявили в компании ситуацию британскому порталу Bricks Fanatics.
В Lego Group заверили, что с 2022 года усилили контроль за потенциальной перепродажей и добавили в контракты пункт, запрещающий поставки в страны, "на которые распространяются санкции или торговые ограничения, включая россию". "Мы отслеживаем наши продажи и, если обнаруживается потенциальная переправка товаров в страну под санкциями, работаем с ритейлерами и принимаем меры, чтобы этого не произошло", - резюмировали в компании.
