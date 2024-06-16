Голландец построил бизнес и обеспечивает рф-потребителей западными товарами, в частности Nike и Lego, которые покинули Россию

Гражданин Нидерландов, который живет в москве импортирует в рф товары производителей, которые покинули российский рынок. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Несмотря на решение многих западных компаний не поставлять продукцию в рф, их товары оказываются в москве и на другой территории россии из-за деятельности несанкционированных каналов распространения. Среди подобных каналов, - Вийнанд Херинкс, 40-летний гражданин Нидерландов, который живет в Москве.

С начала полномасштабной агрессии рф против Украины Херинкс построил процветающий бизнес, который обеспечивает российских потребителей западными товарами, производители которых ушли из россии, пишет Reuters.

Схема импорта товаров в рф

Журналисты издания пообщались с Херинксом, изучив таможенные данные, корпоративные записи и внутренние документы его компании.

Как оказалось, гражданин Нидерландов получает брендовые товары, включая Nike и Lego, но его компания использует посредников, которые не имеют очевидной связи с россией, в качестве покупателей.

Следующий шаг - Херинкс отправляет товары в рф. В этом ему помогают такие страны, как Турция.

Последний шаг схемы - распределение товаров для розничных торговцев в россии.

Частичная изоляция

Вышеуказанные операции Херинкса демонстрируют, как попытки западных правительств и брендов изолировать российскую экономику разбиваются о реальность глобального бизнеса, поскольку если где-то есть спрос, кто-то его удовлетворит.

Ограничения западных правительств в основном касаются промышленных продуктов, которые можно использовать для создания оружия для российской военной машины, - такие продукты обычно подпадают под санкции США и Европейского Союза.

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Но Херинкс утверждает, что сосредоточен на потребительских товарах, на которые не распространяются санкции.

Пока Reuters не нашел доказательств того, что фирма Херинкса нарушает санкции.

Помощь экономике рф

Фирма Herinckx косвенно помогает российской экономике, поскольку российские потребители все еще могут покупать иностранные товары, к которым они привыкли со времен 80 и 90-ых годов прошлого столетия.

Интересно, что в 2023 году стоимость продукции Nike, импортируемой в россию до восстановилась до по меньшей мере 74 миллионов долларов. Это произошло после того, как в 2022 году продукция спортивного бренда упала на 81%, - до 21 миллиона долларов.

В то же время наличие западных брендов "позволяет президенту России Владимиру Путину "распространять сообщения о том, что война не подрывает "нормальную жизнь" российского среднего класса", пишет издание ссылаясь на заключение Сергея Гуриева, российского экономиста и проректора парижского университета "Sciences Po".

Справка

На момент вторжения россии в Украину в 2022 году Вийнанд Херинкс работал в московском офисе немецкой компании Hellmann Worldwide Logistics, где руководил командой из более 20 человек, которая обслуживала иностранные компании, которые планировали продажи в России, не открывая при этом местных представительств.

Hellmann решил выйти из рф, но Херинкс остался на месте. По его словам, ранее он женился на россиянке, с которой имел детей.

Наша жизнь здесь. Все, что у нас есть, мы создали здесь - сказал он.

В апреле 2022 года он приобрел одну из российских компаний Hellmann, переименовав ее в Herinckx Trade Solutions Rus (HTS Rus).

Херинкс и Хелльманн заявили, что у них есть переходное соглашение, которое позволяет голландцу использовать часть инфраструктуры его старого работодателя.

Путь Nike и Lego в рф

Херинкс уверяет, что его фирма является хорошим корпоративным гражданином, среди его достижений - импорт кирпичиков Lego.

Датская фирма Lego заявила, что строго придерживается своей политики отказа от продажи в россию. Когда Lego продает продукцию розничным торговцам или дистрибьюторам, она записывает в контракте, что они не должны перепродавать ее в россию.

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Чтобы обойти это требование, Херинкс создал цепочку посредников между Lego и россией.

Он покупает Lego сначала у производителя компания в Европе, - эта компания вроде бы не имеет никакого отношения к его бизнесу. Затем он покупает продукцию Lego у этой компании, используя зарегистрированную в Нидерландах компанию HTS Europe B.V. Затем товар перевозится грузовиками непосредственно из Европы в россию, проходя таможенные проверки по дороге.

По словам Херинкса, оказавшись в россии, Lego переходит под контроль российского бизнеса Херинкса, HTS Rus, согласно кредитным данным и налоговым документам.

Тоже самое с продукцией Nike, которая попадает в россию и поступает к розничным клиентам Herinckx. Среди них, согласно налоговой отчетности и внутреннему документу HTS Rus, - розничный сайт, который на 100% принадлежит футбольному клубу "Зенит".

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