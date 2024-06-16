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Голландець побудував бізнес та забезпечує рф-споживачів західними товарами, зокрема Nike та Lego, які залишили росію

Київ • УНН

 • 107076 перегляди

Громадянин Нідерландів, який проживає в москві, побудував процвітаючий бізнес, імпортуючи через посередників західні товари, такі як Nike і Lego, в росію в обхід політики компаній щодо відмови від продажу в рф.

Голландець побудував бізнес та забезпечує рф-споживачів західними товарами, зокрема Nike та Lego, які залишили росію

Громадянин Нідерландів, який живе в москві імпортує до рф товари виробників, які покинули російський ринок. Про це пише УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Незважаючи на рішення багатьох західних компаній не постачати продукцію в рф, їхні товари опиняються в москві та на іншій території росії через діяльність несанкціонованих каналів розповсюдження. Серед подібних каналів, - Війнанд Герінкс, 40-річний громадянин Нідерландів, який живе в москві.

З початку повномасштабної агресії рф проти України Герінкс побудував процвітаючий бізнес, який забезпечує російських споживачів західними товарами, виробники яких пішли з росії, пише Reuters.

Схема імпорту товарів в рф 

Журналісти видання поспілкувалися з Герінксом, вивчивши митні дані, корпоративні записи і внутрішні документи його компанії.

Як виявилося, громадянин Нідерландів отримує брендові товари, включаючи Nike і Lego, але його компанія використовує посередників, які не мають очевидного зв'язку з росією, як покупців.

Наступний крок  - Герінкс відправляє товари в рф.  В цьому йому допомагають такі країни, як Туреччина.

Останній крок схеми – розподілення товарів для роздрібних торговців в росії.

Часткова ізоляція

Вищевказані операції Герінкса демонструють, як спроби західних урядів і брендів ізолювати російську економіку розбиваються об реальність глобального бізнесу, оскільки якщо десь є попит, хтось його задовольнить.

Обмеження західних урядів здебільшого стосуються промислових продуктів, які можна використовувати для створення зброї для російської військової машини, - такі продукти зазвичай підпадають під санкції США та Європейського Союзу.

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Але Герінкс стверджує, що зосереджений на споживчих товарах, на які не поширюються санкції.

Наразі Reuters не знайшов доказів того, що фірма Герінкса порушує санкції.

Допомога економіці рф

Фірма Herinckx опосередковано допомагає російській економіці, оскільки російські споживачі все ще можуть купувати іноземні товари, до яких вони звикли з часів 80 та 90-их років минулого сторіччя.

Цікаво, що у 2023 році вартість продукції Nike, імпортованої в росію, відновилася до щонайменше 74 мільйонів доларів. Це відбулося після того, як у 2022 році продукція спортивного бренду в рф впала на 81%, - до 21 мільйона доларів.

Водночас наявність західних брендів "дозволяє президенту Росії Володимиру Путіну "поширювати повідомлення про те, що війна не підриває "нормальне життя" російського середнього класу", пише видання посилаюючись на висновок Сергія Гурієва, російського економіста і проректора паризького університету "Sciences Po".

Довідка

На момент вторгнення Росії в Україну у 2022 році Війнанд Герінкс працював у московському офісі німецької компанії Hellmann Worldwide Logistics, де керував командою з понад 20 осіб, яка обслуговувала іноземні компанії, які планували продажі в росії, не відкриваючи при цьому місцевих представництв.

Hellmann вирішив вийти з рф, але Герінкс залишився на місці. За його словами, раніше він одружився з росіянкою, в них є діти.

Наше життя тут. Все, що ми маємо, ми створили тут

- сказав він.

У квітні 2022 року він придбав одну з російських компаній Hellmann, перейменував її на Herinckx Trade Solutions Rus (HTS Rus).

Герінкс і Хелльманн заявили, що у них є перехідна угода, яка дозволяє голландцю використовувати частину інфраструктури його старого роботодавця.

Шлях Nike і Lego у рф

Герінкс запевняє, що його фірма є хорошим корпоративним громадянином, серед його досягнень - імпорт цеглинок Lego.

Данська фірма Lego заявила, що суворо дотримується своєї політики відмови від продажу в росію. Коли Lego продає продукцію роздрібним торговцям або дистриб'юторам, вона записує в контракті, що вони не повинні перепродавати її в росію.

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Щоб обійти цю вимогу, Герінкс створив ланцюжок посередників між Lego і росією.

Він купує Lego спочатку у виробника, - цим займається компанія в Європі, яка офіційно не має жодного відношення до бізнесу Герінкса. Потім сам Герінкс купує продукцію Lego у цієї компанії, використовуючи зареєстровану в Нідерландах HTS Europe B.V. Потім товар перевозиться вантажівками безпосередньо з Європи до росії, проходячи митні перевірки дорогою.

За словами Герінкса, опинившись в росії, Lego переходить під контроль російського бізнесу Герінкса, HTS Rus, згідно з кредитними даними та податковими документами.

Теж саме із продукцією Nike, яка потрапляє до росії та надходить до роздрібних клієнтів Herinckx. Серед них, згідно з податковою звітністю та внутрішнім документом HTS Rus, роздрібний сайт, який на 100% належить футбольному клубу "Зеніт".

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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