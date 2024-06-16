У рф через санкції падають обсяги виробництва техніки та озброєння - "АТЕШ"
Київ • УНН
Через санкції рф стикається з дефіцитом компонентів для виробництва військової техніки та озброєння, що призводить до скорочення виробництва, модернізації та ремонту обладнання.
Через санкції у рф падають обсяги виробництва техніки та озброєння. Про це повідомляє Військовий рух українців та кримських татар "АТЕШ", передає УНН.
Деталі
Агент руху "АТЕШ" на одному з підприємств російської держкорпорації "ростех" зафіксував дефіцит комплектуючих для виробництва військової продукції.
Відтак, завдяки безперервним зусиллям міжнародного співтовариства щодо виконання санкційного режиму, рф втрачає можливість використовувати лазівки для імпорту необхідних деталей. Відповідно, це призводить до зниження обсягів виробництва, модернізації та ремонту техніки.
Дана держкорпорація країни-терористки має труднощі з імпортом елементів для систем активного захисту, систем управління вогнем, а також систем навігації та зв'язку, навіть за підтримки Китаю. Крім того, комплектуючі рф не покривають потреб і мають високий відсоток браку.
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