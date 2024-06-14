Партизани "АТЕШ" виявили протичовновий корабель ВМФ росії у Севастополі
Київ • УНН
Партизани "АТЕШ" виявили протичовновий корабель ВМФ росії МПК-49 "Олександрівець" у Стрілецькій бухті Севастополя під час розвідувальної операції, зібравши важливі дані про військову присутність у цьому районі.
Партизани провели розвідку Стрілецької бухти у Севастополі і виявили протичовновий корабель ВМФ росії МПК-49 "Олександрівець". Про це рух спротиву "Атеш" повідомляє у Telegram, передає УНН.
Наш агент ще раз оглянув Стрілецьку бухту та повідомив, що МПК-49 "Олександрівець" все ще не покинув бухти,
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Зазначається також, що інтенсивність військової присутності в бухті не знизилася, а навпаки, з'явилося ще більше військової техніки.
росіяни швидше за все ще не усвідомлюють, що зворотний відлік існування цього корабля пішов і тому, що їм варто вже давно покинути півострів, - додали агенти.
Нагадаємо
Партизани "АТЕШ" провели розвідку аеродрому "Херсонес" в окупованому Севастополі, Крим, зібравши важливі дані про заходи безпеки: бліндажі, патрулі, патрульний катер і радіолокаційні станції.