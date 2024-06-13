Партизани "АТЕШ" розвідали аеродром в окупованому Криму: зібрали важливі дані
Київ • УНН
Партизани "АТЕШ" провели розвідку аеродрому «Херсонес» в окупованому Севастополі, Крим, зібравши важливі дані про заходи безпеки: бліндажі, патрулі, патрульний катер і радіолокаційні станції.
Партизани "АТЕШ" розвідали аеродром в окупованому Криму, передає УНН.
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За даними "АТЕШ", один з агентів провів розвідку аеродрому Херсонес у Севастополі та зібрав важливі дані.
"... виявив бліндажі та патрулюючих військових по всьому периметру. Під час спостереження було зафіксовано також патрульний катер "Раптор", що свідчить про високий рівень охорони об'єкта", - йдеться у повідомленні.
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Крім того партизану вдалося роздивитися низку об'єктів більш детально, таких як станція радіолокації Каста-2Е2, розташована біля нафтосховища, яку використовують для виявлення ракет СОУ, що низько летять.
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