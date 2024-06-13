Киев • УНН
Партизаны "АТЕШ" провели разведку аэродрома "Херсонес" в оккупированном Севастополе, Крым, собрав важные данные о мерах безопасности: блиндажи, патрули, патрульный катер и радиолокационные станции.
Партизаны "АТЕШ" разведали аэродром в оккупированном Крыму, передает УНН.
Детали
По данным "АТЕШ", один из агентов провел разведку аэродрома Херсонес в Севастополе и собрал важные данные.
"... обнаружил блиндажи и патрулирующих военных по всему периметру. Во время наблюдения было зафиксировано также патрульный катер "Раптор", что свидетельствует о высоком уровне охраны объекта", - говорится в сообщении.
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Кроме того партизану удалось рассмотреть ряд объектов более детально, таких как станция радиолокации Каста-2Е2, расположенная возле нефтехранилища, которую используют для обнаружения низколетящих ракет СОУ.
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