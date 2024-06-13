Партизаны "АТЕШ" разведали аэродром в оккупированном Крыму, передает УНН.

Детали

По данным "АТЕШ", один из агентов провел разведку аэродрома Херсонес в Севастополе и собрал важные данные.

"... обнаружил блиндажи и патрулирующих военных по всему периметру. Во время наблюдения было зафиксировано также патрульный катер "Раптор", что свидетельствует о высоком уровне охраны объекта", - говорится в сообщении.

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Кроме того партизану удалось рассмотреть ряд объектов более детально, таких как станция радиолокации Каста-2Е2, расположенная возле нефтехранилища, которую используют для обнаружения низколетящих ракет СОУ.

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