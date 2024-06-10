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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Партизаны в Крыму обнаружили радиорелейную станцию оккупантов - "АТЕШ"

Партизаны в Крыму обнаружили радиорелейную станцию оккупантов - "АТЕШ"

Киев  •  УНН

10 июня 2024, 10:35  •  9617 просмотра

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Украинские партизаны во временно оккупированном Крыму обнаружили в Раздольненском районе российскую радиорелейную станцию Р-419, предназначенную для развертывания линий связи.

Украинские партизаны во временно оккупированном Крыму партизаны обнаружили радиорелейную станцию российских захватчиков. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ", передает УНН.

Агент "АТЕШ" обнаружил расположение Р-419 в Раздельнянском районе. Данная станция предназначена для развертывания радиорелейных или кабельных линий связи, ответвления каналов, для использования в качестве радиовставки на поврежденных или ремонтируемых кабельных линиях связи,

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что данный вид техники был взят на вооружение в 2018 году.

"Обратный отчет жизни этой РЛС начался. Как именно она будет уничтожена-станет большим сюрпризом для оккупантов", - добавили в"АТЕШ".

Напомним

Российские силы противовоздушной обороны отдали приказ эвакуировать семьи из оккупированного Крыма в военные городки Южного военного округа.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
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