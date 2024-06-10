Партизаны в Крыму обнаружили радиорелейную станцию оккупантов - "АТЕШ"

В Украине необходимо изменить законодательство таким образом, чтобы решение НБУ о ликвидации банков вступало в силу после судебного обжалования - юрист

В Украине есть много примеров, когда банки выигрывали суды всех инстанций в Нацбанке, даже Верховный суд. Несмотря на это ни один чиновник НБУ не был привлечен за принятие незаконного решения.