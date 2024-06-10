Партизани у Криму виявили радіорелейну станцію окупантів - "АТЕШ"
Київ • УНН
Українські партизани в тимчасово окупованому Криму виявили в Роздольненському районі російську радіорелейну станцію Р-419, призначену для розгортання ліній зв'язку.
Українські партизани у тимчасово окупованому Криму партизани виявили радіорелейну станцію російських загарбників. Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ", передає УНН.
Агент "АТЕШ" виявив розташування Р-419 у Роздольненському районі. Дана станція призначена для розгортання радіорелейних або кабельних ліній зв'язку, відгалуження каналів, для використання як радіовставки на пошкоджених або ремонтованих кабельних лініях зв'язку,
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Зазначається, що даний вид техніки був взятий на озброєння у 2018 році.
"Зворотний звіт життя цієї РЛЗ розпочався. Як саме її буде знищено – стане великим сюрпризом для окупантів", - додали в "АТЕШ".
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