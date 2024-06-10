Військовим ППО зс рф наказали евакуювати сім'ї з Криму - партизани
Київ • УНН
Російські сили протиповітряної оборони віддали наказ евакуювати сім'ї з окупованого Криму у військові містечка південного військового округу.
Військовослужбовці ППО збройних сил рф отримали наказ на евакуацію сімей із тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ", передає УНН.
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Агент АТЕШ, що входить до розрахунку системи ППО, дислокованої в населеному пункті Осовини в Криму, повідомляє про отримання "рекомендації" від командирів почати евакуацію своїх родин у військові містечка південного військового округу.
"Цей розвиток подій збігається з переміщенням систем ППО в бєлгородську область, що створює загрозу безпеці в Криму, залишаючи його без належного покриття", - вказали партизани.
Паралельно, як повідомляється, зс рф створюють нові мобільні групи ППО для боротьби з БПЛА, використовуючи ЗУ-23-2. Це вказує на стратегічну переорієнтацію і підготовку до нових викликів в обороні, тоді як основна увага відводиться з Криму.
Доповнення
Сьогодні вночі Сили оборони України завдали успішних ударів по одному зенітному ракетному дивізіону С-400 окупантів в районі Джанкоя, а також двох ворожих зенітних ракетних дивізіонах С-300 біля Чорноморського та Євпаторії.