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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Военным ПВО вс рф приказали эвакуировать семьи из Крыма - партизаны

Военным ПВО вс рф приказали эвакуировать семьи из Крыма - партизаны

Киев  •  УНН

10 июня 2024, 10:12  •  10737 просмотра

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Российские силы противовоздушной обороны отдали приказ эвакуировать семьи из оккупированного Крыма в военные городки южного военного округа.

Военнослужащие ПВО Вооруженных сил рф получили приказ на евакуацию семей из временно оккупированного Крыма. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ", передает УНН

Детали 

Агент АТЕШ, входящий в расчет системы ПВО, дислоцированной в населенном пункте Новости в Крыму, сообщает о получении "рекомендации" от командиров начать эвакуацию своих семей в военные городки южного военного округа. 

"Это развитие событий совпадает с перемещением систем ПВО в белгородскую область, что создает угрозу безопасности в Крыму, оставляя его без надлежащего покрытия", - указали партизаны. 

Параллельно, как сообщается, вс рф создают новые мобильные группы ПВО для борьбы с БПЛА, используя ЗУ-23-2. Это указывает на стратегическую переориентацию и подготовку к новым вызовам в обороне, тогда как основное внимание отводится из Крыма.

Дополнение

Сегодня ночью силы обороны Украины нанесли успешные удары по одному зенитному ракетному дивизиону С-400 оккупантов в районе Джанкоя,  а также двум вражеским зенитным ракетным дивизионам С-300 возле Черноморского и Евпатории. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
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