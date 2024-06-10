Военным ПВО вс рф приказали эвакуировать семьи из Крыма - партизаны

Военнослужащие ПВО Вооруженных сил рф получили приказ на евакуацию семей из временно оккупированного Крыма. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ", передает УНН.

Детали

Агент АТЕШ, входящий в расчет системы ПВО, дислоцированной в населенном пункте Новости в Крыму, сообщает о получении "рекомендации" от командиров начать эвакуацию своих семей в военные городки южного военного округа.

"Это развитие событий совпадает с перемещением систем ПВО в белгородскую область, что создает угрозу безопасности в Крыму, оставляя его без надлежащего покрытия", - указали партизаны.

Параллельно, как сообщается, вс рф создают новые мобильные группы ПВО для борьбы с БПЛА, используя ЗУ-23-2. Это указывает на стратегическую переориентацию и подготовку к новым вызовам в обороне, тогда как основное внимание отводится из Крыма.

Дополнение

Сегодня ночью силы обороны Украины нанесли успешные удары по одному зенитному ракетному дивизиону С-400 оккупантов в районе Джанкоя, а также двум вражеским зенитным ракетным дивизионам С-300 возле Черноморского и Евпатории.