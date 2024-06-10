Военным ПВО вс рф приказали эвакуировать семьи из Крыма - партизаны
Киев • УНН
Российские силы противовоздушной обороны отдали приказ эвакуировать семьи из оккупированного Крыма в военные городки южного военного округа.
Военнослужащие ПВО Вооруженных сил рф получили приказ на евакуацию семей из временно оккупированного Крыма. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ", передает УНН.
Детали
Агент АТЕШ, входящий в расчет системы ПВО, дислоцированной в населенном пункте Новости в Крыму, сообщает о получении "рекомендации" от командиров начать эвакуацию своих семей в военные городки южного военного округа.
"Это развитие событий совпадает с перемещением систем ПВО в белгородскую область, что создает угрозу безопасности в Крыму, оставляя его без надлежащего покрытия", - указали партизаны.
Параллельно, как сообщается, вс рф создают новые мобильные группы ПВО для борьбы с БПЛА, используя ЗУ-23-2. Это указывает на стратегическую переориентацию и подготовку к новым вызовам в обороне, тогда как основное внимание отводится из Крыма.
Дополнение
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