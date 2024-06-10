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Сили оборони уразили ворожі ЗРК С-400 та С-300 в Криму - Генштаб

Сили оборони уразили ворожі ЗРК С-400 та С-300 в Криму - Генштаб

Київ • УНН

 • 132119 перегляди

Сили оборони України успішно знищили один російський зенітно-ракетний комплекс С-400 в районі Джанкоя, а також два два дивізіони С-300 біля Чорноморського та Євпаторії.

Сили оборони України у ніч на 10 червня уразили зенітний ракетний комплекс рф  С-400 та два дивізіони С-300 в тимчасово окупованому Криму.  Про це у понеділок повідомив Генштаб ЗСУ, передає УНН

Сьогодні вночі Сили оборони України завдали успішних ударів по одному зенітному ракетному дивізіону С-400 окупантів в районі Джанкоя,  а також двох ворожих зенітних ракетних дивізіонах С-300 біля Чорноморського та Євпаторії

- йдеться у заяві Генштабу.

Зазначається, що жодна з випущених Силами оборони ракет не була перехоплена "високоефективною" протиповітряною обороною противника.

Зокрема, у вказаних районах, після ударів українських ракетників, зафіксовано негайне припинення роботи радарів комплексів  С-300/С-400. 

Окрім цього, відмічена подальша детонація боєкомплектів у всіх трьох районах стартових позицій зенітних ракетних дивізіонів рф.

"Завдяки вдалій бойовій роботі Сил оборони, ППО російських загарбників в українському Криму зазнала суттєвих втрат", - додали в Генштабі. 

Доповнення 

Як повідомляв УНН, у ніч на 10 червня у тимчасово окупованому Криму лунали вибухи.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
yevpatoriiaЄвпаторія
raketna-systema-s-400Ракетна система С-400
raketnyi-kompleks-s-300Ракетна система С-300
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