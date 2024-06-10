Сили оборони уразили ворожі ЗРК С-400 та С-300 в Криму - Генштаб
Київ • УНН
Сили оборони України успішно знищили один російський зенітно-ракетний комплекс С-400 в районі Джанкоя, а також два два дивізіони С-300 біля Чорноморського та Євпаторії.
Сили оборони України у ніч на 10 червня уразили зенітний ракетний комплекс рф С-400 та два дивізіони С-300 в тимчасово окупованому Криму. Про це у понеділок повідомив Генштаб ЗСУ, передає УНН.
Сьогодні вночі Сили оборони України завдали успішних ударів по одному зенітному ракетному дивізіону С-400 окупантів в районі Джанкоя, а також двох ворожих зенітних ракетних дивізіонах С-300 біля Чорноморського та Євпаторії
Зазначається, що жодна з випущених Силами оборони ракет не була перехоплена "високоефективною" протиповітряною обороною противника.
Зокрема, у вказаних районах, після ударів українських ракетників, зафіксовано негайне припинення роботи радарів комплексів С-300/С-400.
Окрім цього, відмічена подальша детонація боєкомплектів у всіх трьох районах стартових позицій зенітних ракетних дивізіонів рф.
"Завдяки вдалій бойовій роботі Сил оборони, ППО російських загарбників в українському Криму зазнала суттєвих втрат", - додали в Генштабі.
Доповнення
Як повідомляв УНН, у ніч на 10 червня у тимчасово окупованому Криму лунали вибухи.