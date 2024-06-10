Сили оборони у раз або ворожі ЗРК з - 400 та з-300 в Криму - Генштаб

Силы обороны Украины в ночь на 10 июня нанесли удары по зенитному ракетному комплексу рф С-400 и двум дивизионам С-300 во временно оккупированном Крыму. Об этом в понедельник сообщил Генштаб ВСУ, передает УНН.

Сегодня ночью силы обороны Украины нанесли успешные удары по одному зенитному ракетному дивизиону С-400 оккупантов в районе Джанкоя, а также двум вражеским зенитным ракетным дивизионам С-300 возле Черноморского и Евпатории - говорится в заявлении Генштаба.

Отмечается, что ни одна из выпущенных Силами обороны ракет не была перехвачена "высокоэффективной" противовоздушной обороной противника.

В частности, в указанных районах, после ударов украинских ракетчиков, зафиксировано немедленное прекращение работы радаров комплексов С-300/С-400.

Кроме этого, отмечена дальнейшая детонация боекомплектов во всех трех районах стартовых позиций зенитных ракетных дивизионов рф.

"Благодаря удачной боевой работе Сил обороны, ПВО российских захватчиков в украинском Крыму понесла существенные потери", - добавили в Генштабе.

Дополнение

Как сообщал УНН, в ночь на 10 июня во временно оккупированном Крыму раздавались взрывы.