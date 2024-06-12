Представитель "АТЕШ" уничтожил станцию спутниковой связи в московской области рф. Об этом сообщает военное движение украинцев и крымских татар "АТЕШ", передает УНН.

Детали

В результате проведенной диверсии агент движения "АТЕШ" уничтожил станцию спутниковой связи Р-441 "Ливень", расположенную на территории 584-го гвардейского зенитного ракетного полка (в/ч 62845) в российском городе клин московской области.

По информации, эта станция обеспечивала связь в стратегическом и оперативном звеньях управления российской армии. В результате уничтожения станции спутниковой связи значительно нарушена система управления упомянутого зенитного ракетного полка, что привело к ослаблению системы противовоздушной обороны всей московской области.

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