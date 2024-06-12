Агент "АТЕШ" знищив російську станцію супутникового зв'язку
Київ • УНН
Агент "АТЕШ" знищив станцію супутникового зв'язку в місті клин московської області, порушивши систему управління російського зенітно-ракетного полку і послабивши протиповітряну оборону.
Представник "АТЕШ" знищив станцію супутникового зв'язку у московській області рф. Про це повідомляє військовий рух українців та кримських татар "АТЕШ", передає УНН.
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У результаті проведеної диверсії агент руху "АТЕШ" знищив станцію супутникового зв'язку Р-441 "Ливень", розташовану на території 584-го гвардійського зенітного ракетного полку (в/ч 62845) у російському місті клин московської області.
За інформацією, ця станція забезпечувала зв'язок у стратегічному та оперативному ланках управління російської армії. Внаслідок знищення станції супутникового зв'язку значно порушено систему управління згаданого зенітного ракетного полку, що призвело до ослаблення системи протиповітряної оборони усієї московської області.
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