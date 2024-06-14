Партизаны провели разведку Стрелецкой бухты в Севастополе и обнаружили противолодочный корабль ВМФ россии МПК-49 "Александровец". Об этом движение сопротивления "Атеш" сообщает в Telegram, передает УНН.

Наш агент еще раз осмотрел Стрелецкую бухту и сообщил, что МПК-49 "Александровец" все еще не покинул бухты, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается также, что интенсивность военного присутствия в бухте не снизилась, а наоборот, появилось еще больше военной техники.

россияне скорее всего еще не осознают, что обратный отсчет существования этого корабля пошел и поэтому, что им стоит уже давно покинуть полуостров, - добавили агенты.



Напомним

Партизаны "АТЕШ" провели разведку аэродрома "Херсонес" в оккупированном Севастополе, Крым, собрав важные данные о мерах безопасности: блиндажи, патрули, патрульный катер и радиолокационные станции.