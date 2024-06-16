Из-за санкций в рф падают объемы производства техники и вооружения. Об этом сообщает Военное движение украинцев и крымских татар "АТЕШ", передает УНН.

Детали

Агент движения "АТЕШ" на одном из предприятий российской госкорпорации "ростех" зафиксировал дефицит комплектующих для производства военной продукции.

Следовательно, благодаря непрерывным усилиям международного сообщества по выполнению санкционного режима, рф теряет возможность использовать лазейки для импорта необходимых деталей. Соответственно, это приводит к снижению объемов производства, модернизации и ремонта техники.

Данная госкорпорация страны-террористки имеет трудности с импортом элементов для систем активной защиты, систем управления огнем, а также систем навигации и связи, даже при поддержке Китая. Кроме того, комплектующие рф не покрывают потребностей и имеют высокий процент брака.

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