Це ультиматум не тільки Україні, а всьому світу: Зеленський про вимогу путіна зняти санкції з рф

Президент Володимир Зеленський, коментуючи заяву російського диктатора володимира путіна про зняття санкцій з рф, зазначив, що це ультиматум не тільки Україні, а всьому світу. Про це він сказав в інтерв’ю італійському телеканалу Sky TG24, передає кореспондент УНН.

"Він (путін – ред.) каже, що треба забути про санкції й каже, що це не буде заморожений конфлікт. А що це буде? Ми пробачимо йому 20 тис. людей та тисячі смертей. Йому так здається, що йому пробачать, росії здається, що росії пробачать. Ніхто цього не забуде, але все повинно йти по закону", - сказав Зеленський.

Глава української держави припустив, що путін "забув", що санкції весь світ ввів за те, що він окупував наші території та вбивав людей.

"Як можна казати: нехай знімуть санкції? Знову неадекватність людини. Він напевно забув, що санкції весь світ ввів за те, що він окупував наші території та вбивав людей. Тобто, якщо ти перетнув кордон, окупував, ґвалтував людей, світ відповів цивілізовано. Світ ввів санкції, економічна відповідь була на всі ці злочини. І якщо світ вводить санкції за те, що ти почав війну, то ти повинен вийти з території, щоб зняли санкції. А санкції накладав ввесь світ, тому якщо ти кажеш: Я зупинюсь, тільки знімайте санкції, то ти вже робиш ультиматум не тільки Україні, а всьому світу", - заявив Зеленський.

Доповнення

російський диктатор володимир путін заявив, що росія нібито готова розпочати переговори про закінчення війни в Україні, але Україні для цього необхідно вивести війська з територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей та оголосити про без'ядерний та позаблоковий статус. Окрім того, диктатор закликав зняти санкції з рф.

Ця заява прозвучала за день до Саміту світу, який влаштовує Україна.

МЗС України заявило, що останні заяви володимира путіна про готовність москви до мирних переговорів - чергові маніпулятивні спроби росії видати себе за миротворця.

Зеленський заявив, що "пропозиція" путіна про припинення вогню в Україні є ультиматумом, якому не можна довіряти.