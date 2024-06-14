"Абсурдная попытка выставить себя в роли миротворца": в МИД ответили на ультиматумы путина по переговорам

Последние заявления президента рф Владимира Путина о готовности москвы к мирным переговорам - очередные манипулятивные попытки россия выдать себя за миротворца. Об этом говорится в заявлении МИД Украины, пишет УНН.

Детали

В Министерстве иностранных дел объясняют, что путин сделал очередной ряд манипулятивных заявлений, цель которых - ввести в заблуждение международное сообщество.

В ведомстве добавили, что таким образом рф хочет подорвать дипломатические усилия, направленные на достижение справедливого мира и расколоть единство мирового большинства вокруг целей и принципов Устава ООН.

Абсурдной является попытка Путина, который спланировал, подготовил и воплотил вместе со своими сообщниками крупнейшую вооруженную агрессию в Европе со времен Второй мировой войны, выставить себя в роли миротворца и выдвигать варианты завершения начатой им войны, которые подрывают основы международного правопорядка и Устава ООН - говорится в заявлении МИДа.

Отмечается, что все озвученные Путиным ультиматумы уже много раз звучали из Москвы и ничего нового в этих очередных заявлениях нет.

Однако на этот раз они озвучены накануне проведения инаугурационного Глобального саммита мира в Швейцарии.

Путин преследует только одну цель: помешать участию лидеров и стран в этом саммите. Появление заявлений Путина именно за день до начала саммита свидетельствует о том, что Россия боится настоящего мира - уверены в Министерстве иностранных дел Украины.

В ведомстве подчеркивают, что Украина никогда не стремилась к этой войне и как никто другой в мире хочет ее завершения. Однако для этого нужна мощная и действенная международная коалиция государств, которые разделяют принципы справедливого мира на основе Формулы мира и Устава ООН, которому она полностью соответствует.

Участие как можно большего количества стран и международных организаций в инаугурационном Глобальном саммите мира является критически важным для того, чтобы заставить Россию отказаться от ультиматумов и перейти к добросовестным переговорам по завершению войны, а не пропагандистских заявлений под прикрытием ужасных ракетных обстрелов Украины - подытожили в МИД Украины.

Контекст

Президент рф владимир путин заявил, что россия готова начать переговоры об окончании войны в Украине, но киеву для этого необходимо вывести войска с территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и объявить о безъядерном и внеблоковом статусе.

Напомним

В Центре противодействия дезинформации при СНБО комментируя заявления президента РФ Владимира Путина отметили, что речь идет лишь о паузе, а не о завершении войны. Руководитель ЦПД Андрей Коваленко объяснил, что таким образом россия стремится нарастить силы для дальнейших наступлений.