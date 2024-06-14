"Абсурдная попытка выставить себя в роли миротворца": в МИД ответили на ультиматумы путина по переговорам
Киев • УНН
Заявления рф о готовности к мирным переговорам являются манипулятивными попытками подорвать дипломатические усилия и расколоть глобальное единство вокруг принципов ООН. Последние ультиматумы Путина имеют целью заставить Украину отдать оккупированные территории и отказаться от своего суверенитета.
Последние заявления президента рф Владимира Путина о готовности москвы к мирным переговорам - очередные манипулятивные попытки россия выдать себя за миротворца. Об этом говорится в заявлении МИД Украины, пишет УНН.
Детали
В Министерстве иностранных дел объясняют, что путин сделал очередной ряд манипулятивных заявлений, цель которых - ввести в заблуждение международное сообщество.
В ведомстве добавили, что таким образом рф хочет подорвать дипломатические усилия, направленные на достижение справедливого мира и расколоть единство мирового большинства вокруг целей и принципов Устава ООН.
Абсурдной является попытка Путина, который спланировал, подготовил и воплотил вместе со своими сообщниками крупнейшую вооруженную агрессию в Европе со времен Второй мировой войны, выставить себя в роли миротворца и выдвигать варианты завершения начатой им войны, которые подрывают основы международного правопорядка и Устава ООН
Отмечается, что все озвученные Путиным ультиматумы уже много раз звучали из Москвы и ничего нового в этих очередных заявлениях нет.
Однако на этот раз они озвучены накануне проведения инаугурационного Глобального саммита мира в Швейцарии.
Путин преследует только одну цель: помешать участию лидеров и стран в этом саммите. Появление заявлений Путина именно за день до начала саммита свидетельствует о том, что Россия боится настоящего мира
В ведомстве подчеркивают, что Украина никогда не стремилась к этой войне и как никто другой в мире хочет ее завершения. Однако для этого нужна мощная и действенная международная коалиция государств, которые разделяют принципы справедливого мира на основе Формулы мира и Устава ООН, которому она полностью соответствует.
Участие как можно большего количества стран и международных организаций в инаугурационном Глобальном саммите мира является критически важным для того, чтобы заставить Россию отказаться от ультиматумов и перейти к добросовестным переговорам по завершению войны, а не пропагандистских заявлений под прикрытием ужасных ракетных обстрелов Украины
Контекст
Президент рф владимир путин заявил, что россия готова начать переговоры об окончании войны в Украине, но киеву для этого необходимо вывести войска с территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и объявить о безъядерном и внеблоковом статусе.
Напомним
В Центре противодействия дезинформации при СНБО комментируя заявления президента РФ Владимира Путина отметили, что речь идет лишь о паузе, а не о завершении войны. Руководитель ЦПД Андрей Коваленко объяснил, что таким образом россия стремится нарастить силы для дальнейших наступлений.