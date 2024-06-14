"Абсурдна спроба виставити себе в ролі миротворця": в МЗС відповіли на ультиматуми путіна щодо переговорів

Останні заяви президента рф володимира путіна щодо готовності москви до мирних переговорів - чергові маніпулятивні спроби росія видати себе за миротворця. Про це йдеться в заяві МЗС України, пише УНН.

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У Міністерстві закордонних справ пояснюють, що путін зробив чергову низку маніпулятивних заяв, мета яких — ввести в оману міжнародну спільноту.

У відомстві додали, що таким чином рф хоче підірвати дипломатичні зусилля спрямовані на досягнення справедливого миру та розколоти єдність світової більшості довкола цілей і принципів Статуту ООН.

Абсурдною є спроба Путіна, який спланував, підготував та втілив разом зі своїми спільниками найбільшу збройну агресію в Європі з часів Другої світової війни, виставити себе в ролі миротворця та висувати варіанти завершення розпочатої ним війни, які підривають основи міжнародного правопорядку та Статуту ООН - йдеться в заяві МЗС.

Зазначається, що всі озвучені путіним ультиматуми вже багато разів лунали з Москви і нічого нового в цих чергових заявах немає.

Проте цього разу вони озвучені напередодні проведення інавгураційного Глобального саміту миру в Швейцарії.

Путін переслідує тільки одну мету: завадити участі лідерів і країн в цьому саміті. Поява заяв Путіна саме за день до початку саміту свідчить про те, що Росія боїться справжнього миру - впевнені в Міністерстві закордонних справ України.

У відомстві підкреслюють, що Україна ніколи не прагнула цієї війни та як ніхто інший в світі хоче її завершення. Проте для цього потрібна потужна та дієва міжнародна коаліція держав, які поділяють принципи справедливого миру на основі Формули миру та Статуту ООН, якому вона цілковито відповідає.

Участь якнайбільшої кількості країн і міжнародних організацій в інавгураційному Глобальному саміті миру є критично важливою для того, щоб змусити Росію відмовитися від ультиматумів і перейти до добросовісних переговорів щодо завершення війни, а не пропагандистських заяв під прикриттям жахливих ракетних обстрілів України - підсумували в МЗС України.

Контекст

Президент рф володимир путін заявив, що росія готова розпочати переговори щодо закінчення війни в Україні, але Києву для цього необхідно вивести війська з територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей та оголосити про без'ядерний та позаблоковий статус.

Нагадаємо

У Центрі протидії дезінформації при РНБО коментуючи заяви президента рф володимира путіна зауважили, що йдеться лише про паузу, а не завершення війни. Керівник ЦПД Андрій Коваленко пояснив, що таким чином росія прагне наростити сили для подальших наступів.