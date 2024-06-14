"Абсурдна спроба виставити себе в ролі миротворця": в МЗС відповіли на ультиматуми путіна щодо переговорів

ukenru
04:30 • 18563 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 55660 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 104520 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 129655 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 135601 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 232542 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 170317 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 189958 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 172928 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Ексклюзив
28 березня, 09:26 • 165060 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
77 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Через атаку на Дніпро - четверо поранених, горить ресторанний комплекс, багатоповерхівка, приватні будинки

Через атаку на Дніпро - четверо поранених, горить ресторанний комплекс, багатоповерхівка, приватні будинки

28 березня, 20:53 • 18800 перегляди
У Києві біля Південного вокзалу знайшли шпіца: українців закликають допомогти розшукати власника

У Києві біля Південного вокзалу знайшли шпіца: українців закликають допомогти розшукати власника

28 березня, 21:11 • 16088 перегляди
У Києві пролунали вибухи: працює ППО

У Києві пролунали вибухи: працює ППО

28 березня, 21:36 • 21679 перегляди
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

01:53 • 21819 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

03:09 • 31619 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 232539 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 354735 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 371301 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 287290 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 360491 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 56382 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 73424 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 85148 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 168907 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 171493 перегляди
Актуальне
"Абсурдна спроба виставити себе в ролі миротворця": в МЗС відповіли на ультиматуми путіна щодо переговорів

"Абсурдна спроба виставити себе в ролі миротворця": в МЗС відповіли на ультиматуми путіна щодо переговорів

Київ • УНН

 • 22148 перегляди

Заяви рф про готовність до мирних переговорів є маніпулятивними спробами підірвати дипломатичні зусилля та розколоти глобальну єдність навколо принципів ООН. Останні ультиматуми путіна мають на меті змусити Україну віддати окуповані території та відмовитися від свого суверенітету.

Останні заяви президента рф володимира путіна щодо готовності москви до мирних переговорів - чергові маніпулятивні спроби росія видати себе за миротворця. Про це йдеться в заяві МЗС України, пише УНН.

Деталі 

У Міністерстві закордонних справ пояснюють, що путін зробив чергову низку маніпулятивних заяв, мета яких — ввести в оману міжнародну спільноту.

У відомстві додали, що таким чином рф хоче підірвати дипломатичні зусилля спрямовані на досягнення справедливого миру та розколоти єдність світової більшості довкола цілей і принципів Статуту ООН.

Абсурдною є спроба Путіна, який спланував, підготував та втілив разом зі своїми спільниками найбільшу збройну агресію в Європі з часів Другої світової війни, виставити себе в ролі миротворця та висувати варіанти завершення розпочатої ним війни, які підривають основи міжнародного правопорядку та Статуту ООН

- йдеться в заяві МЗС. 

Зазначається, що всі озвучені путіним ультиматуми вже багато разів лунали з Москви і нічого нового в цих чергових заявах немає.

Проте цього разу вони озвучені напередодні проведення інавгураційного Глобального саміту миру в Швейцарії.

Путін переслідує тільки одну мету: завадити участі лідерів і країн в цьому саміті. Поява заяв Путіна саме за день до початку саміту свідчить про те, що Росія боїться справжнього миру

- впевнені в Міністерстві закордонних справ України. 

У відомстві підкреслюють, що Україна ніколи не прагнула цієї війни та як ніхто інший в світі хоче її завершення. Проте для цього потрібна потужна та дієва міжнародна коаліція держав, які поділяють принципи справедливого миру на основі Формули миру та Статуту ООН, якому вона цілковито відповідає.

Участь якнайбільшої кількості країн і міжнародних організацій в інавгураційному Глобальному саміті миру є критично важливою для того, щоб змусити Росію відмовитися від ультиматумів і перейти до добросовісних переговорів щодо завершення війни, а не пропагандистських заяв під прикриттям жахливих ракетних обстрілів України

- підсумували в МЗС України.

Контекст

Президент рф володимир путін заявив, що росія готова розпочати переговори щодо закінчення війни в Україні, але Києву для цього необхідно вивести війська з територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей та оголосити про без'ядерний та позаблоковий статус.

Нагадаємо

У Центрі протидії дезінформації при РНБО коментуючи заяви президента рф володимира путіна зауважили, що йдеться лише про паузу, а не завершення війни. Керівник ЦПД Андрій Коваленко  пояснив, що таким чином росія прагне наростити сили для подальших наступів. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ВійнаПолітика
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$84,009.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,888.52