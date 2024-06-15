Это ультиматум не только Украине, а всему миру: Зеленский о требовании путина снять санкции с рф

Президент Владимир Зеленский, комментируя заявление российского диктатора владимира путина о снятии санкций с рф, отметил, что это ультиматум не только Украине, а всему миру. Об этом он сказал в интервью итальянскому телеканалу Sky TG24, передает корреспондент УНН.

"Он (путин - ред.) говорит, что надо забыть о санкциях и говорит, что это не будет замороженный конфликт. А что это будет? Мы простим ему 20 тыс. человек и тысячи смертей. Ему так кажется, что ему простят, россии кажется, что россии простят. Никто этого не забудет, но все должно идти по закону", - сказал Зеленский.

Глава украинского государства предположил, что путин "забыл", что санкции весь мир ввел за то, что он оккупировал наши территории и убивал людей.

"Как можно говорить: пусть снимут санкции? Опять неадекватность человека. Он наверняка забыл, что санкции весь мир ввел за то, что он оккупировал наши территории и убивал людей. То есть, если ты пересек границу, оккупировал, насиловал людей, мир ответил цивилизованно. Мир ввел санкции, экономический ответ был на все эти преступления. И если мир вводит санкции за то, что ты начал войну, то ты должен выйти с территории, чтобы сняли санкции. А санкции накладывал весь мир, поэтому если ты говоришь: Я остановлюсь, только снимайте санкции, то ты уже делаешь ультиматум не только Украине, а всему миру", - заявил Зеленский.

Дополнение

российский диктатор владимир путин заявил, что россия якобы готова начать переговоры об окончании войны в Украине, но Украине для этого необходимо вывести войска с территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и объявить о безъядерном и внеблоковом статусе. Кроме того, диктатор призвал снять санкции с рф.

Это заявление прозвучало за день до Саммита мира, который устраивает Украина.

МИД Украины заявил, что последние заявления владимира путина о готовности москвы к мирным переговорам - очередные манипулятивные попытки россии выдать себя за миротворца.

Зеленский заявил, что "предложение" путина о прекращении огня в Украине является ультиматумом, которому нельзя доверять.