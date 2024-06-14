"Це те саме, що робив Гітлер" - Зеленський про пропозицію путіна щодо переговорів для "завершення" війни
Київ • УНН
Заява путіна щодо готовності рф розпочати переговори про закінчення війни в Україні є ультимативним посланням, подібним до вимог Гітлера перед Другою світовою війною.
"Пропозиція" президента росії володимира путіна про припинення вогню в Україні є ультиматумом, якому не можна довіряти, сказав у п'ятницю Президент Володимир Зеленський, повідомляє Reuters, передає УНН.
путін у своєму виступі 14 червня заявив, що росія готова розпочати переговори щодо закінчення війни в Україні, але Україні для цього необхідно вивести війська з територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей та оголосити про без'ядерний та позаблоковий статус України.
Виступаючи перед італійським новинним каналом SkyTG24 у кулуарах саміту G7, Зеленський сказав, що, на його думку, путін не припинить військовий наступ, навіть якщо його вимоги щодо припинення вогню будуть виконані.
"Це ультимативні послання, які нічим не відрізняються від послань минулого", - сказав Зеленський.
Також він додав, що путін "не зупиниться" і провів паралель з амбіціями Адольфа Гітлера перед початком Другої світової війни.
Це те саме, що робив Гітлер (...) Ось чому ми не повинні довіряти цим повідомленням