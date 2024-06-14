"Предложение" президента россии владимира путина о прекращении огня в Украине является ультиматумом, которому нельзя доверять, сказал в пятницу Президент Владимир Зеленский, сообщает Reuters, передает УНН.

путин в своем выступлении 14 июня заявил, что россия готова начать переговоры по окончанию войны в Украине, но Украине для этого необходимо вывести войска с территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и объявить о безъядерном и внеблоковом статусе Украины.

Выступая перед итальянским новостным каналом SkyTG24 в кулуарах саммита G7, Зеленский сказал, что, по его мнению, путин не прекратит военное наступление, даже если его требования о прекращении огня будут выполнены.

"Это ультимативные послания, которые ничем не отличаются от посланий прошлого", - сказал Зеленский.

Также он добавил, что путин "не остановится" и провел параллель с амбициями Адольфа Гитлера перед началом Второй мировой войны.