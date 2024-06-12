В среду, 12 июня, Вашингтон ввел новый масштабный пакет санкций против России. В обновленный список внесли более 300 физических и юридических лиц. Об этом пишет УНН со ссылкой на Государственный департамент США.

Детали

Санкции в частности ввели, чтобы уменьшить возможности России уклоняться от санкций. Новые ограничения направлены на организации в третьих странах, среди которых Китай.

Ожидается, что такое решение должно ограничить "будущие доходы России от энергетики, поскольку предыдущие санкции остановили развитие российского проекта „Арктик СПГ-2" и других будущих российских энергетических проектов".

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Также ограничительные меры были направлены против оборонно-промышленной базы РФ, белорусских предприятий, которые поддерживают российскую военную машину, и лиц, причастных к депортации украинских детей.

Дополнение

В Министерстве финансов США заявили, что под санкциями оказались, в частности, банки "ВТБ", "Сбербанк", "Промсвязьбанк", включив также его офисы в Китае, Кыргызстане и Индии.

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Также в новый санкционный список попала Московская биржа и связанные с ней организации, страховая компания "СОГАЗ", газовые скважины "Арктик СПГ-1" и "Арктик СПГ-3", Уралвагонзавод, Кировэнергомаш, Муромский машиностроительный завод, семь компаний, базирующихся в КНР, которые поставляли товары для поддержки войны РФ в Украине, а также глава Гагаузской автономии в Молдове Евгения Гуцул.

Кроме того, Штаты ввели запрет на поставку программного обеспечения и ИТ любому лицу в России.

Напомним

G7 и Евросоюз работают над новым пакетом санкций в отношении России. Среди прочего, обсуждаются ограничения против банков, которые используют Систему передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) - российский аналог SWIFT.