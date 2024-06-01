Bloomberg: G7 обговорює санкції проти банків, які використовують аналог SWIFT із РФ
Київ • УНН
G7 і ЄС обговорюють санкції проти банків, що використовують російські аналогові системи SWIFT для обходу обмежень, оскільки в 2023 році їх використання потроїлося.
G7 та Євросоюз працюють над новим пакетом санкцій щодо Росії. Серед іншого, обговорюються обмеження проти банків, які використовують Систему передачі фінансових повідомлень Банку Росії (СПФС) — російський аналог SWIFT, повідомили джерела Bloomberg, передає УНН.
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Питання перебуває на стадії обговорення та країни Заходу можуть вжити власних заходів.
Санкції можуть застосовуватися до банків, які використовують СПФС для обходу обмежень, пише Bloomberg. За даними агентства, використання системи зросло втричі 2023 року, порівняно з 2022-м. Її використовують понад 150 іноземних банків у 20 країнах, включаючи Китай, Білорусь, Вірменію, Таджикистан та Казахстан.
Bloomberg раніше повідомляв, що Євросоюз обговорює заборону СПФС на своїй території. За інформацією агентства, деякі країни виступають проти повної заборони, побоюючись, що це вплине на "законні транзакції" та зашкодить відносинам із третіми країнами.
Крім цього, обговорюється введення обмежень щодо банків з третіх країн, які "допомагають Росії обходити санкції", а також посилення вимог до компаній щодо перевірки їх "дочок" і ланцюжків поставок.
Система передачі фінансових повідомлень була запущена у тестовому режимі у 2014 році. 2017-го вона запрацювала в повному обсязі. У березні 2024 ЦБ повідомляв, що до СПФС підключено 556 учасників з 20 країн.
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