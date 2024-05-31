ЄС запровадив санкції проти 9 осіб з КНДР за підтримку війни рф в України
Київ • УНН
ЄС запровадив санкції щодо ще 9 фізичних та юридичних осіб з Північної Кореї за підтримку агресивної війни росії проти України шляхом надання військової допомоги та обходу санкцій ООН.
Рада ЄС запровадила санкції ще проти дев'яти фізичних і юридичних осіб причетних до діяльності КНДР із підтримки агресивної війни росії проти України. Про це повідомили в пресслужбі Ради ЄС, передає УНН.
Сьогодні Рада ЄС запровадила санкції щодо ще шести фізичних і трьох юридичних осіб у зв'язку з діяльністю Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР) в обхід санкцій, що може генерувати кошти для її незаконних ядерних і балістичних ракетних програм, у порушення і з кричущою зневагою до відповідних резолюцій Ради Безпеки ООН, а також у зв'язку з військовою підтримкою, яку КНДР надає росії в агресивній війні проти України
До осіб, які потрапили до списку, буде застосовано заморожування активів. Крім того, заборонено надання коштів або економічних ресурсів, прямо або опосередковано, на користь осіб зі списку. Також для них діятиме заборона на поїздки до країн Європейського Союзу.
Доповнення
Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що Азія має значний вплив на війну в Україні, адже саме Північна Корея та КНР підтримують москву та забезпечують її військовою допомогою.
Речниця Пентагону Сабріна Сінгх вказала, що у міністерстві оборони США стурбовані поглибленням відносин між КНДР і росією, що разом з Іраном підживлюють рф на полі бою в Україні.
Додамо
Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін раніше розповів, що у балістичних ракетах виробництва КНДР, якими ворог атакував Україну, виявили майже 300 різноманітних компонентів мікроелектроніки іноземного виробництва.
"За результатами роботи спеціалістів Інституту з представниками британського "Центру вивчення збройних конфліктів" Conflict Armament Research (CAR) став підготовлений CAR звіт щодо дослідження частин та уламків ворожих ракет та ударних безпілотників. Так, лише в одному об'єкті, ідентифікованому як зразок північнокорейської балістичної ракети, виявлено 290 компонентів мікроелектроніки іноземного виробництва. У переважній більшості елементи забезпечують навігацію ракети, вони вироблені понад 25 компаніями зі штаб-квартирами в США, Китаї, Німеччині, Японії, Нідерландах, Сінгапурі, Швейцарії та Тайвані тощо", - зазначив Рувін.