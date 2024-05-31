ЄС запровадив санкції проти 9 осіб з КНДР за підтримку війни рф в України

Рада ЄС запровадила санкції ще проти дев'яти фізичних і юридичних осіб причетних до діяльності КНДР із підтримки агресивної війни росії проти України. Про це повідомили в пресслужбі Ради ЄС, передає УНН.

Сьогодні Рада ЄС запровадила санкції щодо ще шести фізичних і трьох юридичних осіб у зв'язку з діяльністю Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР) в обхід санкцій, що може генерувати кошти для її незаконних ядерних і балістичних ракетних програм, у порушення і з кричущою зневагою до відповідних резолюцій Ради Безпеки ООН, а також у зв'язку з військовою підтримкою, яку КНДР надає росії в агресивній війні проти України