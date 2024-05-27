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Електроніка та боєприпаси: Столтенберг розповів, як Китай та КНДР допомагають росії у війні проти України

Електроніка та боєприпаси: Столтенберг розповів, як Китай та КНДР допомагають росії у війні проти України

Київ • УНН

 • 17115 перегляди

Північна Корея і Китай є найбільш вагомими прихильниками війни росії проти України, надаючи військову допомогу, мікроелектроніку для ракет і танків, а також понад мільйон артилерійських снарядів, в той час, як рф ділиться з КНДР технологіями, які дозволяють їм розвивати ракетну і ядерну програми.

Азія має значний вплив на війну в Україні, адже саме Північна Корея та КНР підтримують москву та забезпечують її військовою допомогою. Про це на Парламентській асамблеї НАТО заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, передає УНН.

Деталі 

Столтенберг підкреслив, що найважливішими постачальниками та прихильниками війни росії проти України в Європі є країни Азії.

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За його словами, Китай підтримує російську військову економіку, постачаючи обладнання подвійного призначення, будучи найважливішим торговим партнером

Китай активізував економічні торгові відносини з росією, і вони постачають 90% мікроелектроніки, яку росія отримує, надходить з Китаю. І ці мікропроцесори, мікроелектроніка – це обладнання, яке росія використовує для створення ракет, бойових танків, літаків, які потім використовують для ведення жорстокої війни проти України

- заявив генсек НАТО. 

Єнс Столтенберг підкреслив, що без цієї економічної підтримки з боку Китаю рф не змогла б вести війну так, як вона веде проти України.

Окрім того, він нагадав, що важливим постачальником снарядів для російських військ стала Північна Корея. 

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Північна Корея постачає до рф понад мільйон артилерійських снарядів. Натомість росія ділиться технологіями, які дозволяють Ірану та Північній Кореї розвивати свої ракетні та ядерні програми. Отже, те, що ми бачимо в Європі, в Україні, полягає в тому, яке Азія має значення для війни в Україні

- розповів генеральний секретар Альянсу

Доповнення

Столтенберг також попередив, що Китай і Росія, авторитарні держави, Іран, Північна Корея, дедалі більше зближуються. На його думку, НАТО слід посилювати співпрацю з  партнерами в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні,.

Він підкреслив, що це стане однією з основних тем Вашингтонського саміту. 

Нагадаємо

Як повідомляють джерела The New York Times, москва розширює масштаб диверсійних операцій в Європі, спрямованих на підрив постачання військової допомоги Україні.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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