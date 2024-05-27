Електроніка та боєприпаси: Столтенберг розповів, як Китай та КНДР допомагають росії у війні проти України

Азія має значний вплив на війну в Україні, адже саме Північна Корея та КНР підтримують москву та забезпечують її військовою допомогою. Про це на Парламентській асамблеї НАТО заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, передає УНН.

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Столтенберг підкреслив, що найважливішими постачальниками та прихильниками війни росії проти України в Європі є країни Азії.

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За його словами, Китай підтримує російську військову економіку, постачаючи обладнання подвійного призначення, будучи найважливішим торговим партнером

Китай активізував економічні торгові відносини з росією, і вони постачають 90% мікроелектроніки, яку росія отримує, надходить з Китаю. І ці мікропроцесори, мікроелектроніка – це обладнання, яке росія використовує для створення ракет, бойових танків, літаків, які потім використовують для ведення жорстокої війни проти України - заявив генсек НАТО.

Єнс Столтенберг підкреслив, що без цієї економічної підтримки з боку Китаю рф не змогла б вести війну так, як вона веде проти України.

Окрім того, він нагадав, що важливим постачальником снарядів для російських військ стала Північна Корея.

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Північна Корея постачає до рф понад мільйон артилерійських снарядів. Натомість росія ділиться технологіями, які дозволяють Ірану та Північній Кореї розвивати свої ракетні та ядерні програми. Отже, те, що ми бачимо в Європі, в Україні, полягає в тому, яке Азія має значення для війни в Україні - розповів генеральний секретар Альянсу

Доповнення

Столтенберг також попередив, що Китай і Росія, авторитарні держави, Іран, Північна Корея, дедалі більше зближуються. На його думку, НАТО слід посилювати співпрацю з партнерами в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні,.

Він підкреслив, що це стане однією з основних тем Вашингтонського саміту.

Нагадаємо

Як повідомляють джерела The New York Times, москва розширює масштаб диверсійних операцій в Європі, спрямованих на підрив постачання військової допомоги Україні.