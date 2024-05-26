NYT: Росія проводить в Європі диверсійну кампанію зі зриву поставок озброєння Україні
Київ • УНН
Росія проводить диверсійну кампанію по всій Європі, щоб зірвати поставки зброї в Україну, здійснюючи підпали і вербуючи місцевих жителів для нападів, з метою сповільнити військову допомогу Києву.
Москва розширює масштаб диверсійних операцій в Європі, спрямованих на підрив постачання військової допомоги Україні. По це пише The New York Times, посилаючись на представників розвідки США та їхніх союзників, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що американські розвідники спільно із союзниками відстежують збільшення кількості диверсійних операцій "низького рівня" в Європі, які, на їхню думку, є частиною кампанії РФ з підриву зусиль для військової підтримки України.
Зокрема серед подібних операцій видання наводить підпали складу у Великій Британії, лакофарбового заводу у Польщі, житлових будинків в Латвії, а також магазину Ikea у Литві.
Також повідомляють про арешт російських агентів за звинуваченням у підготовці нападів на військові бази США.
Хоча ці дії можуть здатися випадковими, американські та європейські посадовці, які відповідають за безпекові питання, зазначають, що вони є частиною узгоджених зусиль Росії, спрямованих на те, щоб уповільнити передачу зброї Києву і створити видимість зростання опозиції до підтримки України.
За словами посадовців, цією кампанією керує військова розвідка Росії.
Доповнення
За даними NYT, їхні дії поки не перервали потік зброї в Україну, і багато з цілей не мають прямого відношення до війни. Але деякі представники силових структур кажуть, що Росія намагається посіяти страх і змусити європейські країни посилити безпеку по всьому ланцюгу постачання зброї, що збільшує витрати і сповільнює темпи поставок.
Однією з характерних рис російської диверсійної кампанії є використання завербованих місцевих жителів європейських країн. Американські та європейські посадовці кажуть, що це робиться частково для того, щоб ускладнити виявлення атак і створити враження, що вони є результатом внутрішньої опозиції до підтримки України.
На тлі зростання занепокоєння щодо саботажу посли країн НАТО наступного місяця зустрінуться з директоркою національної розвідки США Аврій Гейнс, яка надасть розвідувальну інформацію про війну Росії в Україні, а також обговорить російську кампанію саботажу в Європі.
Польща посилює заходи безпеки в "хабі допомоги Україні" через побоювання диверсій - Bloomberg23.05.24, 16:04 • 19233 перегляди