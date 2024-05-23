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Польща посилює заходи безпеки в "хабі допомоги Україні" через побоювання диверсій - Bloomberg

Польща посилює заходи безпеки в "хабі допомоги Україні" через побоювання диверсій - Bloomberg

Київ • УНН

 • 19233 перегляди

Польська влада посилює безпеку в "хабі допомоги Україні", через зростаюче занепокоєння щодо підтримуваних росією диверсійних операцій.

Польська влада посилює безпеку навколо "головного транзитного вузла для іноземної військової допомоги Україні", на тлі того, як серія арештів, оголошених на цьому тижні, оголює зростаюче занепокоєння з приводу диверсійних операцій, які підтримує росія, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Міністр внутрішніх справ країни Томаш Семоняк підтвердив, що вживаються заходи щодо посилення безпеки навколо аеропорту Жешув-Ясенка. 

"Ми зіткнулися з іноземною державою, яка веде ворожі та, висловлюючись військовою мовою, кінетичні дії на території Польщі", - заявив Семоняк в інтерв'ю у Варшаві, не уточнивши заходів безпеки в аеропорту.

"Нічого подібного раніше не було", - вказав він.

Міністр заявив, що Польща стикається з безпрецедентним рівнем іноземного втручання після того, як прем'єр-міністр країни Дональд Туск оголосив, що цілих 12 осіб було затримано в межах придушення передбачуваних диверсій, спрямованих із росії. Ідеться про підпали, спроби підпалу, а також фізичні напади.

Загроза ніколи не була так близько: у Польщі попередили про російську агентурну мережу по всій Європі 22.05.24, 15:11 • 28647 переглядiв

Роль аеропорту Жешув-Ясенка в операції, яку підтримує кремль, стала відома у квітні. Прокуратура заявила, що затримала чоловіка, підозрюваного в сприянні змові з метою вбивства президента України Володимира Зеленського. Чоловік нібито був готовий збирати інформацію про безпеку аеропорту в межах плану.

У березні минулого року шістнадцять іноземних громадян були затримані за підозрою в участі в мережі стеження за поставками в Україну в південно-східному Підкарпатському регіоні, до якого входить регіональний центр Жешув. Польські агенти вилучили камери, електронні пристрої та GPS-передавачі.

У межах польського розслідування влада з'ясовує роль кремля у пожежі, яка спалила торговельний центр у Варшаві на початку цього місяця. Інший випадок пов'язаний із передбачуваною спробою підпалити лакофарбову фабрику у місті Вроцлав на заході країни.

Семоняк сказав, що нещодавні дії були замовлені російською військовою розвідкою ГРУ, додавши, що аналогічні методи застосовуються по всій Європі. За його словами, вони зазвичай включають вербування так званих "одноразових агентів", таких як футбольні хулігани або організовані злочинні групи, які готові здійснювати подібні дії за гроші, сказав він.

Міністр назвав це "дуже серйозною ситуацією", оскільки російські служби тепер діють на чужій території набагато більш усвідомлено.

"Ми більше не говоримо про агентів впливу чи якусь онлайн-діяльність, - сказав Семеняк. - Це люди, які готові прийти та підпалити".

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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