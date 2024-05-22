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Польща готова збільшити кількість військ на кордоні, щоб зупинити потік нелегальних мігрантів з білорусі

Польща готова збільшити кількість військ на кордоні, щоб зупинити потік нелегальних мігрантів з білорусі

Київ • УНН

 • 15418 перегляди

Польща планує посилити прикордонну безпеку і збільшити військову присутність уздовж свого кордону з Білоруссю у зв'язку з почастішанням спроб організованих груп незаконно перетнути кордон за сприяння білоруських служб.

На тлі все більшої кількості спроб незаконно перетнути кордон Польщі з боку Білорусі, Варшава хоче посилити охорону східних рубежів. Про це Про це під час виступу у Сеймі заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає газета Rzeczpospolita, пише УНН.

Деталі 

За словами польського урядовця, останнім часом зросла кількість спроб перетину польсько-білоруського кордону.

Це не лише бажання заробити, переправляючи людей та переправляючи їх через кордон. Нині це дуже організовано нашими ворожими країнами. (...)  Групи цих людей стають дедалі численнішими, білоруські служби допомагають їх транспортувати і, на нашу думку, готують до форсування польсько-білоруського кордону

- заявив міністр оборони Польщі. 

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Він підкреслив, що станом на 19 офіційно зафіксували 14 тисяч спроби перетину польсько-білоруського кордону, що на 46 %. більше, ніж торік. 

Ми готові збільшити присутність армії на польсько-білоруському кордоні. Ми захищатимемо польський кордон. (...) Будемо посилювати служби на польському кордоні. Ми виправлятимемо помилки попередніх років, наших попередників

- наголосив Косіняк-Камиш.

Нагадаємо

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш попередив, що діяльність російської агентурної мережі, розгорнутої по всій Європі, становить велику загрозу для Польщі. За його словами, з боку росії та білорусі ніколи не була такою близькою з часів Другої світової війни.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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