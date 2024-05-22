Польша готова увеличить количество войск на границе, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов из Беларуси

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
  •  68330 просмотра

В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

Эксклюзив
Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
  •  90876 просмотра

Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"

Эксклюзив
Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы
  •  99862 просмотра

Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы

Эксклюзив
Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт
  •  77959 просмотра

Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт

Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
21 мая 2024, 11:44  •  118640 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
21 мая 2024, 11:39  •  115932 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
21 мая 2024, 09:10  •  119799 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
21 мая 2024, 07:29  •  113594 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

Эксклюзив
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
21 мая 2024, 05:34  •  104571 просмотра

Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
20 мая 2024, 12:30  •  228097 просмотра

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

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20 мая 2024, 08:03  •  213927 просмотра
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

16 мая 2024, 09:35  •  407668 просмотра
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16 мая 2024, 08:19  •  392289 просмотра

Польша готова увеличить количество войск на границе, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов из Беларуси

Польша планирует усилить пограничную безопасность и увеличить военное присутствие вдоль своей границы с Беларусью в связи с участившимися попытками организованных групп незаконно пересечь границу при содействии белорусских служб.

Новости Мира •   •  6000 просмотра
Польша готова увеличить количество войск на границе, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов из Беларуси

Враг ударил FPV-дроном по автомобилю полиции во время эвакуации в Волчанске: есть погибший и раненый

Во время эвакуации в Волчанске Харьковской области российские военные попали дроном по автомобилю полиции, убив одного полицейского и ранив другого.

Война •   •  7859 просмотра
Враг ударил FPV-дроном по автомобилю полиции во время эвакуации в Волчанске: есть погибший и раненый

На Закарпатье мужчина выманил у матери и жены военнослужащего более 220 тыс. гривен

На Закарпатье 66-летний мужчина выманил у матери и жены военнослужащего более 220 000 гривен, ему грозит до 5 лет лишения свободы за мошенничество, совершенное во время военного положения.

Общество •   •  8305 просмотра
На Закарпатье мужчина выманил у матери и жены военнослужащего более 220 тыс. гривен

Ситуация в приграничных громадах Сумщины системно напряженная - глава ОВА

В Сумской области ежедневно происходят вражеские обстрелы приграничных населенных пунктов и городской инфраструктуры, что приводит к травмам и перебоям в подаче электроэнергии.

Война •   •  10329 просмотра
Ситуация в приграничных громадах Сумщины системно напряженная - глава ОВА

Угроза никогда не была так близко: в Польше предупредили о российской агентурной сети по всей Европе

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш предупредил, что деятельность российской агентурной сети, развернутой по всей Европе, представляет большую угрозу для Польши, а опасность со стороны России и Беларуси никогда не была такой близкой со времен Второй мировой войны.

Новости Мира •   •  9166 просмотра
Угроза никогда не была так близко: в Польше предупредили о российской агентурной сети по всей Европе

Удар рф по Харькову: уже 10 пострадавших, четверых из которых госпитализировали

российские удары по Харькову привели к 10 пострадавшим среди гражданского населения, 4 из которых были госпитализированы, а один - в тяжелом состоянии.

Война •   •  13158 просмотра
Удар рф по Харькову: уже 10 пострадавших, четверых из которых госпитализировали

Графики отключений света скорректировали: будут действовать с 19:00 из-за препятствий для СЭС из-за облачности

Из-за увеличения облачности, препятствующей выработке солнечной энергии, запланированные ежечасные отключения электроэнергии в Украине начнутся с 19:00 вместо 20: 00 22 мая, в то время как критически важная инфраструктура останется незатронутой.

Общество •   •  13309 просмотра
Графики отключений света скорректировали: будут действовать с 19:00 из-за препятствий для СЭС из-за облачности

Латвия выделит 6 миллионов евро на развитие инфраструктуры в Украине

Представители Украины и Латвии обсудили увеличение объемов транспортировки через порты Балтии, железнодорожных и автомобильных перевозок и увеличение экспорта украинской продукции. Латвия обязалась выделить 6 миллионов евро в 2024 году на поддержку развития инфраструктуры Украины.

Экономика •   •  13798 просмотра
Латвия выделит 6 миллионов евро на развитие инфраструктуры в Украине

Министр обороны Британии заявил, что у разведки есть доказательства китайской летальной помощи россии

Министр обороны Великобритании Грант Шепс обвинил Китай в оказании или подготовке к оказанию летальной помощи россии для использования в войне против Украины, сославшись на данные американской и британской разведок.

Война •   •  12592 просмотра
Министр обороны Британии заявил, что у разведки есть доказательства китайской летальной помощи россии

Польша покупает у США радиолокационную систему ПВО за почти миллиард долларов

Польша подписала контракт на сумму 960 миллионов долларов на поставку четырех разведывательных аэростатов с подвесными радарами для усиления своей системы противовоздушной обороны и разведки вдоль восточных и северо-восточных границ.

Новости Мира •   •  11131 просмотра
Польша покупает у США радиолокационную систему ПВО за почти миллиард долларов