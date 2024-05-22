Польша готова увеличить количество войск на границе, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов из Беларуси

На фоне все большего количества попыток незаконно пересечь границу Польши со стороны Беларуси, Варшава хочет усилить охрану восточных рубежей. Об этом об этом во время выступления в Сейме заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает газета Rzeczpospolita, пишет УНН.

Детали

По словам польского чиновника, в последнее время возросло количество попыток пересечения польско-белорусской границы.

Это не просто желание заработать, переправляя людей и переправляя их через границу. Сейчас это очень организовано нашими враждебными странами. (...) группы этих людей становятся все более многочисленными, белорусские службы помогают их транспортировать и, по нашему мнению, готовят к форсированию польско-белорусской границы - заявил министр обороны Польши.

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Он подчеркнул, что по состоянию на 19 официально зафиксировали 14 тысяч попытки пересечения польско-белорусской границы, что на 46 %. больше, чем в прошлом году.

Мы готовы увеличить присутствие армии на польско-белорусской границе. Мы будем защищать польскую границу. (...) будем усиливать службы на польской границе. Мы будем исправлять ошибки предыдущих лет, наших предшественников - подчеркнул Косиняк-Камыш.

Напомним

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш предупредил , что деятельность российской агентурной сети, развернутой по всей Европе, представляет большую угрозу для Польши. По его словам, со стороны России и Беларуси никогда не была такой близкой со времен Второй мировой войны.