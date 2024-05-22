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Загроза ніколи не була так близько: у Польщі попередили про російську агентурну мережу по всій Європі

Загроза ніколи не була так близько: у Польщі попередили про російську агентурну мережу по всій Європі

Київ • УНН

 • 28647 перегляди

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш попередив, що діяльність російської агентурної мережі, розгорнутої по всій Європі, становить велику загрозу для Польщі, а небезпека з боку росії та білорусі ніколи не була такою близькою з часів Другої світової війни.

Діяльність російської агентурної мережі, яку москва розгорнула по всій Європі, становить велику загрозу для Польщі. Про це під час виступу у Сеймі заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає газета Rzeczpospolita, пише УНН.

Деталі 

Діяльність російської федерації, пов’язана з агентурою, яка поширилася не лише в Польщі, а й у Європі, становить загрозу для Варшави

- заявив польський міністр.

Він також попередив про зростаючу загрозу з боку Білорусі. За його словами, ледь не щодня спецслужби, поліція та армія проводять заходи з боротьби з диверсіями та актами саботажу. 

Польща планує затопити окремі ділянки кордону з РФ та Білоруссю21.05.24, 04:50 • 85456 переглядiв

Косіняк-Камиш попередив, що небезпека, яка насувається на Польщу, ще ніколи не була так близько до їхньої країни. 

Небезпека, яка насувається, і жорстока війна проти незалежної України, яка триває вже 819 днів, (...) не повинна приспати ні нас, ні Європу. Загроза ніколи не була такою близькою до Польщі та Європи від часу закінчення Другої світової війни

- заявив міністр оборони Польщі. 

Нагадаємо

Глава польського уряду Дональд Туск заявив, що у Польщі спецслужби арештували дев’ять осіб, які на замовлення російських спецслужб вчиняли акти саботажу на території країни.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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