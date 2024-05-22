Загроза ніколи не була так близько: у Польщі попередили про російську агентурну мережу по всій Європі

Діяльність російської агентурної мережі, яку москва розгорнула по всій Європі, становить велику загрозу для Польщі. Про це під час виступу у Сеймі заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає газета Rzeczpospolita, пише УНН.

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Діяльність російської федерації, пов’язана з агентурою, яка поширилася не лише в Польщі, а й у Європі, становить загрозу для Варшави

Він також попередив про зростаючу загрозу з боку Білорусі. За його словами, ледь не щодня спецслужби, поліція та армія проводять заходи з боротьби з диверсіями та актами саботажу.

Польща планує затопити окремі ділянки кордону з РФ та Білоруссю

Косіняк-Камиш попередив, що небезпека, яка насувається на Польщу, ще ніколи не була так близько до їхньої країни.

Небезпека, яка насувається, і жорстока війна проти незалежної України, яка триває вже 819 днів, (...) не повинна приспати ні нас, ні Європу. Загроза ніколи не була такою близькою до Польщі та Європи від часу закінчення Другої світової війни