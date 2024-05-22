Угроза никогда не была так близко: в Польше предупредили о российской агентурной сети по всей Европе

Деятельность российской агентурной сети, которую москва развернула по всей Европе, представляет большую угрозу для Польши. Об этом во время выступления в Сейме заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает газета Rzeczpospolita, передает УНН.

Детали

Деятельность Российской Федерации, связанная с агентурой, которая распространилась не только в Польше, но и в Европе, представляет угрозу для Варшавы - заявил польский министр.

Он также предупредил о растущей угрозе со стороны Беларуси. По его словам, чуть ли не ежедневно спецслужбы, полиция и армия проводят мероприятия по борьбе с диверсиями и актами саботажа.

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Косиняк-Камыш предупредил, что надвигающаяся на Польшу опасность еще никогда не была так близко к их стране.

Надвигающаяся опасность и жестокая война против независимой Украины, которая длится уже 819 дней, (...) не должна усыпить ни нас, ни Европу. Угроза никогда не была так близка к Польше и Европе с момента окончания Второй мировой войны - заявил министр обороны Польши.

Напомним

Глава польского правительства Дональд Туск заявил, что в Польше спецслужбы арестовали девять человек, которые по заказу российских спецслужб совершали акты саботажа на территории страны.