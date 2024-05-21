У Польщі арештували дев’ятьох людей за диверсії на користь Росії
Київ • УНН
Дев'ять осіб були заарештовані в Польщі за вчинення диверсій за наказом Росії, включаючи побиття і спроби підпалу.
У Польщі спецслужби арештували дев’ять осіб, які на замовлення російських спецслужб вчиняли акти саботажу на території країни. Про це в ефірі TVN24 заявив глава польського уряду Дональд Туск, передає УНН.
Деталі
У нас заарештовано дев’ятеро підозрюваних, яким висунуто обвинувачення у безпосередній участі в актах саботажу в Польщі на замовлення російських cпецслужб. Це стосується побиття, підпалу та замаху на підпал
Він підкреслив, що справа є "дуже серйозною". За його словами, крім Польщі, це стосується кількох європейських країн, зокрема Литви, Латвії та Естонії, схожі сигнали спостерігаються також у Швеції.
Глава уряду зазначив, що Польща у цій справі тісно співпрацює із союзниками та сусідніми країнами, і він задоволений ефективною роботою спецслужб.
Туск також заявив, що у вівторок під час засідання уряду він повідомить про деталі створення комісії з розслідування російських впливів на польський політикум останніми роками. Він додав, що комісія не буде публічною, а працюватиме інтенсивно у закритому режимі.
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