У Польщі арештували дев’ятьох людей за диверсії на користь Росії

У Польщі спецслужби арештували дев’ять осіб, які на замовлення російських спецслужб вчиняли акти саботажу на території країни. Про це в ефірі TVN24 заявив глава польського уряду Дональд Туск, передає УНН.

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У нас заарештовано дев’ятеро підозрюваних, яким висунуто обвинувачення у безпосередній участі в актах саботажу в Польщі на замовлення російських cпецслужб. Це стосується побиття, підпалу та замаху на підпал зазначив Туск.

Він підкреслив, що справа є "дуже серйозною". За його словами, крім Польщі, це стосується кількох європейських країн, зокрема Литви, Латвії та Естонії, схожі сигнали спостерігаються також у Швеції.

Глава уряду зазначив, що Польща у цій справі тісно співпрацює із союзниками та сусідніми країнами, і він задоволений ефективною роботою спецслужб.

Туск також заявив, що у вівторок під час засідання уряду він повідомить про деталі створення комісії з розслідування російських впливів на польський політикум останніми роками. Він додав, що комісія не буде публічною, а працюватиме інтенсивно у закритому режимі.

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