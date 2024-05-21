В Польше арестовали девять человек за диверсии в пользу России

В Польше спецслужбы арестовали девять человек, которые по заказу российских спецслужб совершали акты саботажа на территории страны. Об этом в эфире TVN24 заявил глава польского правительства Дональд Туск, передает УНН.

Детали

У нас арестованы девять подозреваемых, которым предъявлено обвинение в непосредственном участии в актах саботажа в Польше по заказу российских спецслужб. Это касается избиения, поджога и покушения на поджог отметил Туск.

Он подчеркнул, что дело является "очень серьезным". По его словам, кроме Польши, это касается нескольких европейских стран, в частности Литвы, Латвии и Эстонии, похожие сигналы наблюдаются также в Швеции.

Глава правительства отметил, что Польша в этом деле тесно сотрудничает с союзниками и соседними странами, и он доволен эффективной работой спецслужб.

Туск также заявил, что во вторник во время заседания правительства он сообщит о деталях создания комиссии по расследованию российских влияний на польский политикум в последние годы. Он добавил, что комиссия не будет публичной, а будет работать интенсивно в закрытом режиме.

В Польше задержали украинца, который солгал полиции, что у него похитили миллион евро