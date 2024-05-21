В Польше арестовали девять человек за диверсии в пользу России

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
  •  122876 просмотра

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
  •  115067 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая

Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  186397 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  176518 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  190560 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
17 мая 2024, 13:00  •  162482 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
17 мая 2024, 12:00  •  121149 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
17 мая 2024, 07:27  •  125380 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  135571 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  125701 просмотра

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Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  368682 просмотра

В Польше арестовали девять человек за диверсии в пользу России

Девять человек были арестованы в Польше за совершение диверсий по приказу России, включая избиение и попытки поджога.

политика •   •  3054 просмотра
В Польше арестовали девять человек за диверсии в пользу России

Россияне распространяют неправду о занятиях Белогоровки - DeepState

Российские войска ложно утверждают, что заняли село Белогоровка, но украинские десантники из 81-й аэромобильной бригады за последние два дня уничтожили или вывели из строя 6 танков и 9 бронемашин.

Война •   •  4111 просмотра
Россияне распространяют неправду о занятиях Белогоровки - DeepState

Растрата 251 млн грн при закупке бронежилетов: будут судить 4 человек

Четырех человек будут судить за растрату 251 миллиона гривен, выделенных на закупку бронежилетов для военных, вместо которых средства были присвоены.

политика •   •  5385 просмотра
Растрата 251 млн грн при закупке бронежилетов: будут судить 4 человек

Ученый объяснил символ на боксерских перчатках Усика в бою с Фьюри

По словам главы Украинского института национальной памяти, на боксерских перчатках Александра Усика была монограмма Иисуса Христа с греческими буквами альфа и омега - христианский символ 1600-1700-летней давности, символизирующий христианство и его основателя.

спорт •   •  5920 просмотра
Ученый объяснил символ на боксерских перчатках Усика в бою с Фьюри

На фронте с начала суток произошло 95 боевых столкновений - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 95 боевых столкновений, во время которых противник совершил 5 ракетных обстрелов, 39 авиаударов, 309 камикадзе, а также 2910 обстрелов украинских позиций из различных видов оружия.

Война •   •  8117 просмотра
На фронте с начала суток произошло 95 боевых столкновений - Генштаб

Нетаньяху назвал "моральным оскорблением" запрос прокурора МУС о выдаче ордера на свой арест

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил решение прокурора МУС запросить ордера на арест его самого и других лиц как возмутительное моральное надругательство исторического масштаба, которое принесет вечный позор международному суду.

политика •   •  10168 просмотра
Нетаньяху назвал "моральным оскорблением" запрос прокурора МУС о выдаче ордера на свой арест

Оккупанты обстреляли 14 общин Сумской области из различного вооружения

Российские военные обстреляли 14 населенных пунктов Сумской области из различных видов оружия, включая минометы, артиллерию, гранатометы и беспилотники, что привело к 243 взрывам.

Война •   •  9908 просмотра
Оккупанты обстреляли 14 общин Сумской области из различного вооружения

Нидерланды поставят Украине партию боевых машин пехоты YPR-765

Нидерланды поставят Украине очередную партию боевых машин пехоты YPR-765 с дистанционно управляемыми боевыми станциями по просьбе президента Зеленского.

Война •   •  11849 просмотра
Нидерланды поставят Украине партию боевых машин пехоты YPR-765

Крым использует ресурсы водохранилищ для наполнения Северо-Крымского канала

Из-за засушливой весны российские власти в Крыму вынуждены использовать ресурсы Белогорского и Тайганского водохранилищ для наполнения Северо-Крымского канала, что свидетельствует об острой проблеме нехватки воды раньше, чем ожидалось.

Общество •   •  13239 просмотра
Крым использует ресурсы водохранилищ для наполнения Северо-Крымского канала

Уже фактически подготовлены: Зеленский анонсировал новые соглашения по безопасности с государствами Европы

По словам Президента Зеленского, подготовлено несколько новых соглашений по безопасности между Украиной и европейскими странами, и еще ряд соглашений с партнерами находится на стадии доработки.

Война •   •  14865 просмотра
Уже фактически подготовлены: Зеленский анонсировал новые соглашения по безопасности с государствами Европы