В Польше задержали украинца, который солгал полиции, что у него похитили миллион евро

В Польше полицейские задержали украинца за ложные показания о похищении у него почти 2 миллионов злотых. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Окружного управления столичной полиции Польши.

Детали

Отмечается, что мужчина утверждал, что украденные более 900 000 евро якобы принадлежат ему. Однако у сотрудников полиции начали возникать сомнения относительно происхождения этой суммы денег.

Криминальный инцидент, (...) произошел в апреле. Тогда 58-летний гражданин Украины подал официальное заявление об ограблении. В связи с этой ситуацией приняли меры полицейские из нескольких отделов центрального отделения полиции - напоминают польские правоохранители.

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На допросах он заявлял, что деньги якобы должны были поступить от продажи недвижимости и его сбережений. Оказалось, что показания украинца не соответствуют действительности - похищенные деньги мужчине не принадлежат.

Мужчине сообщили о подозрении по факту дачи ложных показаний. По решению суда в Варшаве он проведет ближайшие три месяца под стражей.

Напомним

В польском городе Рокицины на агропредприятии жестоко убили гражданина Украины и пытались сжечь его тело в хозяйственной постройке.