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Розчленували та намагалися спалити: на фермі у Польщі жорстоко вбили українця

Розчленували та намагалися спалити: на фермі у Польщі жорстоко вбили українця

Київ • УНН

 • 25224 перегляди

48-річний українець був жорстоко вбитий, а його тіло розчленоване і спалене у господарській будівлі сільськогосподарського підприємства в польському місті Рокіцини, троє підозрюваних у скоєнні злочину були заарештовані.

У польському місті Рокіціни на агропідприємстві жорстоко вбили громадянина України та намагалися спалити його тіло у господарській будівлі. Чоловіку було 48 років. Про це повідомляє польське видання Fakt.pl, передає УНН

Деталі 

Як пише видання, в ніч на 12 травня на фермі у польському місті Рокіціни спалахнула пожежа. 

"Полум’я охопило господарську будівлю. Невдовзі на місце прибули вогнеборці та ліквідували вогонь. Тоді було зроблено жахливу знахідку – тіло українця, яке було розчленоване, швидше за все, сокирою. На місці злочину слідчі вилучили низку слідів та речових доказів, що дозволило затримати підозрюваних", - пише видання. 

Того ж дня за вбивство затримали трьох осіб. Двоє чоловіків, 37 і 34 років, були звинувачені у вбивстві з особливою жорстокістю. 

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"Під час розслідування справи поліцейські встановили, що підозрювані діяли не самі. Третій затриманій поліцейськими – 35-річній жінці – інкримінували ненадання допомоги особі, життю чи здоров’ю якої загрожувала небезпека, та приховування слідів злочину", - додає видання. 

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Усіх підозрюваних тимчасово затримали на три місяці. Чоловікам загрожує довічне ув'язнення, жінці - до п'яти років позбавлення волі. Які були мотиви цього жорстокого злочину, поки невідомо.

Павло Башинський

Павло Башинський

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